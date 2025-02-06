Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что международные структуры, которые планируют создать специальный трибунал по действиям России на Украине, занимают неконструктивную позицию. По словам представителя Кремля, «так называемые эксперты», занимающиеся этим вопросам, игнорировали действия украинских властей в 2014 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы считаем, что все эти международные структуры и все эти так называемые эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть на реальность»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Когда киевский режим направил танки против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране и смены власти в своей стране, тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание, поэтому мы не можем как-то их воспринимать, мы не можем их считать экспертами»,— продолжил он.

4 февраля генсек Совета Европы Ален Берсе заявил о договоренности учредить спецтрибунал по Украине с участием 41 страны, а также Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы. Проект устава спецтрибунала уже утвержден. 3–4 февраля группа по его созданию встречалась в Брюсселе в 13-й раз. По данным СМИ, на запланированной на весну встрече может быть подписан документ о создании спецтрибунала.

Лусине Баласян