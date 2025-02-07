Претензии прокуратуры к мэру Бугульмы выросли до 121 млн рублей

Прокуратура увеличила исковые требования к главе Бугульминского района и мэру Бугульмы Линару Закирову, а также его семье с 60 до 121 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Прокуратура считает, что часть недвижимости и транспорта Линар Закиров приобрел на имена родителей своей супруги для сокрытия. Прокурор просит взыскать квартиру и коттедж в Сочи, оформленные на отца жены мэра, а также два автомобиля Porsche Cayenne, зарегистрированных на её мать. Сами активы в городе Сочи были приобретены со значительным занижением цены.

Первое заседание по делу об изъятии активов семьи Линара Закирова в пользу казны состоялось в декабре 2022 года. Представитель мэра в суде сообщил «Коммерсанту», что ответчик вину не признает. Свидетель по делу мэра Бугульмы на январском заседании рассказал, что продал ему свою квартиру по заниженной стоимости из-за стресса и личных обстоятельств.

Влас Северин