На заседании Высокогорского районного суда Татарстана допросили Дмитрия Беспалова, который продал квартиру в Бугульме мэру города Линару Закирову. По версии прокуратуры, сделка была проведена по заниженной стоимости. Беспалов заявил, что передал квартиру за 5 миллионов рублей, в то время как ее стоимость оценивалась в 12 миллионов рублей, объяснив продажу тем, что находился в стрессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свидетель по делу мэра Бугульмы продал ему свою квартиру по заниженной стоимости из-за стресса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Свидетель по делу мэра Бугульмы продал ему свою квартиру по заниженной стоимости из-за стресса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сегодня в Высокогорском районном суде Татарстана состоялось третье заседание по иску прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к мэру Бугульмы и главе Бугульминского района Линару Закирову об изъятии активов его семьи на более чем 60 млн руб. в пользу казны.

На заседании присутствовал свидетель: Дмитрий Беспалов продал Линару Закирову двухэтажную квартиру в Бугульме площадью около 220 кв. метров в 2015 году. В квартире находилось джакузи, сауна, спортивный зал и кабинет. Он сообщил, что продал ее за 5 млн рублей, хоть сам и оценивал ее стоимость в 12 млн рублей. Свидетель добавил, что находился в стрессовом состоянии, поторопился и продал квартиру за меньшую сумму из-за имеющегося кредита. В договоре купли-продажи при этом было указано, что сделка по продаже обошлась в 2,9 млн рублей. Остальная сумма по словам свидетеля была оплачена отдельному договору о покупке мебели и техники.

На заседании присутствовала новый представитель истца: член адвокатской палаты Московской области Ирина Каплун, ее коллега по юридической фирме, Роман Скляр, присутствовал на предварительном заседании.

Никто не из ответчиков, в том числе Линар Закиров, его мать и брат, на заседании снова не прибыл. Юристы повторно просили суд сделать заседание закрытым, но суд не нашел оснований для удовлетворения и отклонил ходатайство.

Представитель прокуратуры сообщила, что в период с 2014 по 2022 годы отчисления по счетам Линара Закирова составили 35 миллионов рублей, что, по мнению проверяющих, значительно превышает официальный доход.

Средства использовались и во время командировок и туристических поездок: деньги были потрачены на приобретение брендовой одежды и аксессуаров в таких бутиках, как: Herms, Louis Vuitton, Saint Laurent и Burberry.

Влас Северин