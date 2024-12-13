Рассмотрение иска к главе Бугульмы на 60 млн руб. начнется в январе

Сегодня в Высокогорском районном суде состоялось предварительное заседание по делу об изъятии активов семьи главы Бугульминского района и мэра Бугульмы Линара Закирова на более чем 60 млн руб. в пользу казны. Прокуратура отмечает, что имущество фактически принадлежит Закирову, но не соответствует официальному уровню доходов чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 10 января начнется рассмотрение иска прокурора Татарстана к главе Бугульмы на более чем 60 млн руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 10 января начнется рассмотрение иска прокурора Татарстана к главе Бугульмы на более чем 60 млн руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Иск был подан прокурором Татарстана Альбертом Суяргуловым и поступил на рассмотрение в суд 28 ноября. Помимо главы Бугульмы, ответчиками по делу указаны родственники Линара Закирова: мать Фатыма Закирова и брат Альберт Газизов.

Никто из ответчиков лично в суд не прибыл, а представитель главы Бугульмы Роман Скляр просил суд сделать заседание закрытым. Юрист отметил, что хоть Линар Закиров и обязан раскрывать доходы и расходы, но в материалах дела указаны лица, которые делать этого не обязаны, так как озвученная информация может угрожать налоговой, банковской тайне, а также тайне личной жизни. Суд отклонил ходатайство.

Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», Роман Скляр отметил, что Линар Закиров претензии прокурора не признает.

В итоге суд установил даты следующих судебных заседаний по делу на 10 и 17 января.

Влас Северин