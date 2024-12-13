Рассмотрение иска к главе Бугульмы на 60 млн руб. начнется в январе
Сегодня в Высокогорском районном суде состоялось предварительное заседание по делу об изъятии активов семьи главы Бугульминского района и мэра Бугульмы Линара Закирова на более чем 60 млн руб. в пользу казны. Прокуратура отмечает, что имущество фактически принадлежит Закирову, но не соответствует официальному уровню доходов чиновника.
10 января начнется рассмотрение иска прокурора Татарстана к главе Бугульмы на более чем 60 млн руб.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Иск был подан прокурором Татарстана Альбертом Суяргуловым и поступил на рассмотрение в суд 28 ноября. Помимо главы Бугульмы, ответчиками по делу указаны родственники Линара Закирова: мать Фатыма Закирова и брат Альберт Газизов.
Никто из ответчиков лично в суд не прибыл, а представитель главы Бугульмы Роман Скляр просил суд сделать заседание закрытым. Юрист отметил, что хоть Линар Закиров и обязан раскрывать доходы и расходы, но в материалах дела указаны лица, которые делать этого не обязаны, так как озвученная информация может угрожать налоговой, банковской тайне, а также тайне личной жизни. Суд отклонил ходатайство.
Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», Роман Скляр отметил, что Линар Закиров претензии прокурора не признает.
В итоге суд установил даты следующих судебных заседаний по делу на 10 и 17 января.