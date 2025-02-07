Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили основателя добровольческого батальона «АрБат» («Армянский батальон»), главы федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он был убит при взрыве 3 февраля в ЖК «Алые паруса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Похороны, как и церемония прощания, прошли в закрытом режиме при усиленных мерах безопасности. На кладбище дежурили сотрудники полиции. Все посетители проходили через рамки металлоискателей, пишет «РИА Новости». Как сообщает ТАСС, на похороны пришли несколько сотен человек. Накануне проститься с господином Саркисяном прибыло порядка тысячи человек.

Покушение на Армена Саркисяна совершили при помощи армейской мины МОН-50. Предполагаемый подрывник погиб на месте. Мотивы преступника неизвестны. Ранее сообщалось, что вместе с господином Саркисяном погиб его охранник, были ранены три человека. Уголовные дела расследуются по статьям об убийстве, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Подробнее о том, кто такой Армен Саркисян и чем известен его батальон,— в материале «Ъ».