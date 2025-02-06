В Москве простились с основателем батальона «АрБат» Арменом Саркисяном

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с основателем добровольческого батальона «АрБат» («Армянский батальон»), главой федерации бокса ДНР Арменом Саркисяном. Он был убит при взрыве 3 февраля в ЖК «Алые паруса». Похороны пройдут утром 7 февраля.

Как сообщает «РИА Новости», церемония прошла при усиленных мерах безопасности. Полиция контролировала въезд на территорию и патрулировала кладбище. Охрану усилили бойцами СОБР. На церемонию пришли родственники, друзья, сослуживцы погибшего. По приблизительной оценке ТАСС, проститься пришло более 1 тыс. человек.

Траурные венки среди прочих прислали губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, семья Андрея Шокина, гендиректора RBE Group (поставщик питания для Минобороны), семья белгородского бизнесмена Владимира Тебекина (Моряк), которому сейчас вменяется в вину занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Msk1.ru.

Покушение на Армена Саркисяна произошло при помощи армейской мины МОН-50. Предполагаемый подрывник погиб на месте. Армен Саркисян умер в больнице. Мотивы преступника на данный момент не выявлены. Еще три человека пострадали. Уголовные дела расследуются по статьям об убийстве, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Подробнее о том, кто такой Армен Саркисян и чем известен его батальон,— в материале «Ъ».