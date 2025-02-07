Путин поручил ограничить чрезмерный набор в вузы по ненужным специальностям

Президент Владимир Путин заявил о необходимости исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по «невостребованным специальностям». Принять такие меры он поручил уже в 2026 году.

По словам господина Путина, набор на такие специальности «иногда просто некрасиво выглядит». Он также утверждает, что по ним зафиксирован «очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому». О каких конкретно специальностях речь, он не уточнил.

«Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы... Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда»,— сказал он на заседании Совета по науке и образованию.

Заседание прошло вчера, 6 февраля. В ходе него президент также заявил, что нужно убрать из системы российского образования «устаревшие курсы». По его мнению, из-за них студенты теряют интерес к будущей профессии и бросают учебу.

О системе высшего образования в РФ — в материале «Ъ» «Вузы примут по-новому».