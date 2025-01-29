Вузы примут по-новому

Только пятая часть российских старшеклассников определились с выбором будущей профессии. Половина из них хотят стать IT-специалистами и финансистами, пишет Forbes, ссылаясь на данные соцопроса онлайн школы Skysmart. Ставку на цифровизацию делают и сами вузы, они увеличили бюджетные места на востребованных направлениях. Но при этом, как выяснил “Ъ FM”, подняли проходной балл для контрактной формы обучения. Что меняется в приемной кампании для абитуриентов? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Российские вузы получили 619 тыс. бюджетных мест. По данным Минобрнауки, это уровень 2024 года. Но их все же стало меньше где-то на 1,5 тыс., если сравнивать официальные цифры прошлого года. При этом произошло заметное перераспределение. Экономике нужно больше айтишников и инженеров, чем врачей.

Медицинские направления получили дополнительно 159 мест, а информационные технологии — сразу 6 тыс. Всего им выделили почти 55 тыс. бюджетных мест. Но и правила поступления на эти специальности изменились, подчеркивает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Большое внимание уделено специалистам в прорывных инженерных школах и в технологических отраслях. Они будут находиться в приоритете так же, как и вузы в сфере транспорта.

Есть довольно жесткое внятное требование: все, что связано с естественными науками, инженерией — ЕГЭ по физике обязательно.

Готовы увеличивать и принимать, но пока мы не преодолели негативного тренда в числе сдающих физику. Баллы увеличились тех, кто сдавал, но в прошлом году был самый низкий процент тех, кто выбрал физику, по сравнению с предыдущими годами».

ЕГЭ по физике станет обязательным для всех, кто поступает на инженерные направления, только с 2026 года. Но у каждого учебного заведения свои правила. Уже сейчас экзамен по физике придется сдавать и некоторым абитуриентам МГТУ им. Баумана, чего раньше не было, говорит первый проректор вуза Борис Падалкин: «В2025 году на инженерные специальности мы попросили ребят выбрать физику, даже если будет небольшое снижение проходного балла, это нас не очень пугает, но мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам поступали прежде всего те абитуриенты, которые сдадут физику. Если коротко, по правилам, все зачисления проводятся через информационную систему. Она позволяет увидеть, где находится каждый абитуриент, куда он поступил, чтобы не было зачисления в разные вузы одновременно. Второй момент — списки, которые обновляются онлайн: введено правило, что изменять свои показатели, параметры можно один раз в два часа».

В некоторых вузах в 2025 году исчез иностранный язык, что прежде засчитывался при поступлении на отдельные специальности, например, в РАНХИГС и РУДН. Изменения приемной кампании коснулись и проходных баллов ЕГЭ. На бюджетных программах они остались почти на уровне 2024-го года, а вот на контрактные места их повысили, говорит проректор по организации приема РУДН Наталья Чеснокова:

«В 2025 году все вузы обязаны будут до начала приемной кампании объявить количество контрактных мест. Цифру нельзя будет изменить. Вот это новшество беспокоит многих родителей абитуриентов.

Они высказывают опасения: как будет проходить конкурс, если придет в последний день абитуриент на контракт с баллом 280, что же, он не поступит? Ответ следующий: будет несколько потоков зачислений, конкурс в том числе и на контракт».

Пока вузы опубликовали только общее число бюджетных мест. В конце-марта начале апреля, как утверждают источники “Ъ FM”, на сайтах высших учебных заведений появится детализированный план приема с учетом квот - тогда будет видно по каким специальностям и сколько всего бесплатных мест.

Примерно в те же сроки вузы должны определиться с контрактной программой и проходными баллами по ней. И вывесить обновленные прайс-листы на 2025-2026-й учебный год. Высшее образование станет дороже, хотя университеты осторожно говорят, что повышение будет в рамках инфляции. В списке дорогих специальностей с чеком от 1 млн руб. и выше не только МГИМО и Высшая школа экономики, но и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. «Лечебное дело», профиль «Моделирование здоровья» стоит 1,3 млн руб. в год.

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Аэлита Курмукова