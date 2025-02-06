Путин призвал убрать из образовательной системы архаичные курсы

Президент Владимир Путин заявил о необходимости убрать из системы российского образования устаревшие курсы. По его словам, из-за таких курсов студенты теряют интерес к будущей профессии и бросают обучение. Президент также поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, чтобы сделать их понятными и интересными для учеников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой ребята теряют интерес к будущей профессии, а порой и вообще бросают обучение»,— сказал президент на заседании Совета по науке и образованию (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин отметил, что на некоторых инженерных направлениях до 40% учащихся не заканчивают обучение. Эти данные, как отметил президент, «попросту обнуляют» все планы властей по объемам подготовки кадров. Обновить университетские курсы он поручил Минобрнауки. Модернизировать школьные программы по математике и естественно-научным предметам — Российской академии наук и Российской академии образования.

В ноябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года». В документе собраны предложения экспертного сообщества по изменению образовательных программ. В частности, в рамках концепции планируется к 2026 году обновить школьные образовательные стандарты и программы по математике и естественным наукам, а к 2027 году — разработать для них новые учебники.

Подробнее об обновлении образовательных программ по точным наукам — в материале «Ъ» «Математику решено обновить и омолодить».

Полина Мотызлевская