Мальчика — в армию, девочку — в подвал

В январе Русфонд подписал очередной договор о совместной деятельности с благотворительным центром помощи сиротам «Соучастие в судьбе». Сотрудничество длится уже 15 лет. Юристы центра бесплатно помогают защищать законные права сирот, приемных родителей и опекунов. Русфонд вместе с юристами обращается к властям и предает огласке факты нарушений. Некоторые разбирательства длятся годами, а сотрудники центра доходят до самых высоких судебных инстанций. Например, весь прошлый год юристы помогали двум сиротам из Татарстана встать в очередь на получение социального жилья.

Истории Дмитрия и Дианы очень разные, но обе про грубое нарушение прав сирот на получение государственного жилья и циничное упорство, с которым чиновники отстаивали свою неправую позицию во время разбирательства в судах.

Дмитрий И. родился в поселке Джалиль Сармановского района Татарстана. Мать умерла, когда мальчику было четыре года, спустя шесть лет отца Димы лишили родительских прав, и он тоже вскоре умер. Сироту поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. В 2018 году Дмитрий пошел в армию, заключил контракт и был зарегистрирован по адресу воинской части в Волгоградской области, а оттуда отправился служить в Армению. С этого момента Министерство образования и науки Татарстана исключило сироту из очереди на квартиру. К чести районного прокурора, он заметил нарушение закона и обратился в суд в Казани, но суд в иске отказал.

— Регистрация по адресу воинской части временная, пока молодой человек проходит службу,— пояснил Алексей Головань, руководитель центра «Соучастие в судьбе».— Власти Волгоградской области не обязаны давать Дмитрию квартиру. Законодательство, регулирующее жилищные правоотношения военнослужащих, в случае с сиротой применению не подлежит. Последним местом жительства Дмитрия является Татарстан, и ни в каком другом субъекте РФ нет оснований для выделения ему квартиры. С равным успехом можно пытаться переложить ответственность на власти Армении, где сирота сейчас служит.

Юристы «Соучастия в судьбе» помогли Дмитрию подготовить апелляционную жалобу в Верховный суд Татарстана, а тот отменил неправомерное решение районного суда и постановил вернуть сироту в список на получение жилья.

А вот в случае с Дианой Г. из Лениногорска даже Верховный суд Татарстана выступил против сироты. Девочка потеряла мать в 15 лет, других родственников у нее не было. В наследство Диане досталась комната в полуподвале двухэтажного старого дома.

— Жильем это назвать невозможно, это некое помещение со сгнившими деревянными полами и разбитыми окнами. Весной, когда тает снег, полуподвал заливает водой, питьевой воды и газа нет, санузел на улице,— рассказал Алексей Головань.— Не верю, что чиновникам и судьям незнакомо законодательное определение «благоустроенного жилья»! Комната в подвале — это точно не оно. Но Верховный суд республики посчитал иначе.

Вернуть Диану в очередь на получение квартиры удалось только после вмешательства Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Еще юристы инициировали обращение сенатора Александра Башкина к прокурору Татарстана о привлечении к ответственности должностных лиц, которые отправляли девушку жить в полузатопленном подвале.

И Дмитрий, и Диана признаются, что без помощи центра «Соучастие в судьбе» не смогли бы решить свои проблемы — не хватило бы ни знаний, ни опыта, ни моральных сил. А юристы центра говорят, что справедливости можно добиться практически всегда, главное — никогда не сдаваться.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда