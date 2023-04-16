В Германии три последние АЭС отключили от энергосети

Три последние работающие АЭС в Германии, «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», отключили от энергосети. Об этом сообщило немецкое информагентство DPA со ссылкой на компании--операторов АЭС.

«Мы работаем в соответствии с буквой закона, и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением»,— сказал Геррит Нихаус, глава рабочей группы по надзору за АЭС при Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ.

Станция «Неккарвестхайм-2» в федеральной земле Баден-Вюртемберг была отключена от электросети последней. Это произошло в 23:59 по местному времени 15 апреля (0:59 мск).

В 2011 году бывшая на тот момент канцлером Германии Ангела Меркель приняла решение об отказе от АЭС после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Последние станции должны были отключить к 1 января текущего года, но сроки эксплуатации продлили до 15 апреля из-за военной операции России на Украине и энергокризиса.

Олеся Павленко