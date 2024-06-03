Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Американский уран возрождается

Зачем США увеличивают добычу сырья для ядерного топлива

Американские добывающие компании стали вновь открывать законсервированные урановые месторождения. За январь-март внутреннее производство урана в США, находящееся последние годы на минимальных значениях, достигло самой высокой отметки с 2018 года. «Ъ» разбирался, поможет ли это операторам американских АЭС отказаться от российского урана.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Производство урана в США за первый квартал текущего года достигло максимальной отметки за последние пять лет: американские компании в Вайоминге и в Техасе выпустили 82,5 тыс. фунтов U3O8 (закись-окись урана), следует из отчета Energy Information Administration (EIA). Для сравнения: за весь 2023 год американские добывающие компании выпустили в полтора раза больше — 49,62 тыс. фунтов U3O8.

Резкое увеличение производства связано с всплеском цен на уран. В январе текущего года фунт U3O8 стоил более $100 — рынок не видел таких показателей с 2007 года. Цены до сих пор находятся на высоком уровне: в конце мая показатель был в районе $90 за фунт. Сырье для атомного топлива дорожает по нескольким причинам: проблемы с логистикой из-за конфликта на Украине, уход французской Orano из Нигера, а также принятый в США закон о запрете поставок обогащенного урана из РФ. Пока аналитики не видят причин для снижения спотовых цен на уран.

Много, но мало

Производство урана на месторождениях в США находится на исторических минимумах последние годы. Отрасль практически остановилась в 2018 году на фоне низких цен на уран. Текущие котировки позволяют всем, даже наименее эффективным производителям урана зарабатывать операционную прибыль, говорит независимый аналитик Борис Синицын. Такой всплеск цен мотивирует и других игроков: добывающие компании Канады почти вышли на предыдущие рекордные объемы производства и рассматривают дальнейшее расширение, а также перезапускаются проекты в Намибии, добавляет он.

Несмотря на значительный процентный рост в абсолютных значениях объем производства в США остается незначительным, как как текущие показатели почти на два порядка ниже пиковых производственных показателей американской добычи, достигавшей 4–4,5 млн фунтов U3O8 в 2007–2014 годах, отмечает Сергей Роженко из Kept. Господин Синицын считает, что делать выводы в период перезапуска объектов преждевременно. Если планы американских компаний в 2025–2026 годах сбудутся, то объемы добычи в стране могут превысить рекорды 2000-х годов, считает эксперт. Общая мировая добыча в 2022 году, по данным World Nuclear Association, составила 128 млн фунтов U3O8 (49,36 тыс. тонн урана).

Выше по цепочке

Уран необходим США для производства ядерного топлива. В стране работают 94 атомных энергоблока общей мощностью 97 ГВт, которые производят 18% электроэнергии. Львиную долю уранового сырья американские операторы АЭС покупают за рубежом. Основные поставщики: Россия, Канада, Казахстан, Узбекистан.

Однако производство U3O8 — лишь первая ступень в ядерно-топливном цикле. Более сложный и дорогой процесс — дальнейшая переработка природного урана для производства топлива. Сначала идет процесс конверсии (преобразование урана в UF6), а затем — обогащения на центрифугах (до 2–6% доли изотопа 235U). Именно обогащение — «узкое горлышко» ядерно-топливного цикла, говорит Сергей Роженко. В США дефицит собственных обогатительных мощностей: в стране есть лишь одна фабрика европейского консорциума Urenco, которая покрывает лишь 19% внутреннего спроса. Urenco также поставляет в США обогащенный уран с заводов в ЕС и Великобритании.

Россия все последние годы также была одним из важнейших поставщиков обогащенного урана в США с долей до 30%. Американские операторы АЭС и поставщики топлива признают, что в ближайшие годы не смогут обойтись без российского обогащенного урана. Они уже заявили, что будут просить у Минэнерго США специальных разрешений на покупку обогащенного урана в РФ. Согласно принятому закону о запрете импорта урана из РФ, американские потребители до 2028 года смогут получить такое разрешение, если у них не будет альтернативного поставщика. Кроме того, импорт урана из РФ разрешат, если такая покупка отвечает национальным интересам США.

Миллиарды на центрифуги

Основной причиной принятия закона о запрете импорта российского обогащенного урана, как утверждали представители власти США, была необходимость возрождения отрасли внутри страны. Минэнерго США планирует направить на расширение производства обогащенного урана $2,72 млрд. Пока аналитики сомневаются в том, что США через три года местная промышленность сможет полностью покрыть собственного спрос. О расширении производства в США пока объявила только Urenco: в июле прошлого года компания сообщила о намерении увеличить выпуск обогащенного урана на 15% к 2025 году. Мощность предприятия Urenco вырастет до 5,6 млн единиц работы разделения (ЕРР), хотя внутренняя потребность страны — 15 млн ЕРР. В США также есть компании, которые работают над созданием лазерных обогатительных установок.

В Евросоюзе о возможном расширении обогатительных мощностей объявила французская Orano. Компания хочет увеличить мощности своего завода на 50% — до 11 млн ЕРР в год, что может покрыть весь внутренний спрос в ЕС. Объем инвестиций составит €1,3 млрд, а запуск первых центрифуг ожидается в 2028 год. Впрочем, как показывает прежний опыт европейцев по строительству обогатительных мощностей, французы могут сорвать сроки и существенно превысить бюджет стройки.

Особняком стоит вопрос развития производства уран с обогащением в 19,75% (HALEU), который требуется для новых реакторов малой мощности. Сейчас HALEU производит только Россия. В США этой темой занимается компания Centrus, которая в рамках программы поддержки отрасли уже выпустила 135 кг HALEU на пилотных центрифугах. Программу поддержки производства HALEU запустила также Великобритания. Объем финансирования — £300 млн ($380 млн). Первую обогатительную фабрику правительство Великобритании планирует открыть в начале 2030-х.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Полина Смертина

Как искать неочевидные локации в ритейле

Как искать неочевидные локации в ритейле

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...