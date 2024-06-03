Американский уран возрождается

Американские добывающие компании стали вновь открывать законсервированные урановые месторождения. За январь-март внутреннее производство урана в США, находящееся последние годы на минимальных значениях, достигло самой высокой отметки с 2018 года. «Ъ» разбирался, поможет ли это операторам американских АЭС отказаться от российского урана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Производство урана в США за первый квартал текущего года достигло максимальной отметки за последние пять лет: американские компании в Вайоминге и в Техасе выпустили 82,5 тыс. фунтов U3O8 (закись-окись урана), следует из отчета Energy Information Administration (EIA). Для сравнения: за весь 2023 год американские добывающие компании выпустили в полтора раза больше — 49,62 тыс. фунтов U3O8.

Резкое увеличение производства связано с всплеском цен на уран. В январе текущего года фунт U3O8 стоил более $100 — рынок не видел таких показателей с 2007 года. Цены до сих пор находятся на высоком уровне: в конце мая показатель был в районе $90 за фунт. Сырье для атомного топлива дорожает по нескольким причинам: проблемы с логистикой из-за конфликта на Украине, уход французской Orano из Нигера, а также принятый в США закон о запрете поставок обогащенного урана из РФ. Пока аналитики не видят причин для снижения спотовых цен на уран.

Много, но мало

Производство урана на месторождениях в США находится на исторических минимумах последние годы. Отрасль практически остановилась в 2018 году на фоне низких цен на уран. Текущие котировки позволяют всем, даже наименее эффективным производителям урана зарабатывать операционную прибыль, говорит независимый аналитик Борис Синицын. Такой всплеск цен мотивирует и других игроков: добывающие компании Канады почти вышли на предыдущие рекордные объемы производства и рассматривают дальнейшее расширение, а также перезапускаются проекты в Намибии, добавляет он.

Несмотря на значительный процентный рост в абсолютных значениях объем производства в США остается незначительным, как как текущие показатели почти на два порядка ниже пиковых производственных показателей американской добычи, достигавшей 4–4,5 млн фунтов U3O8 в 2007–2014 годах, отмечает Сергей Роженко из Kept. Господин Синицын считает, что делать выводы в период перезапуска объектов преждевременно. Если планы американских компаний в 2025–2026 годах сбудутся, то объемы добычи в стране могут превысить рекорды 2000-х годов, считает эксперт. Общая мировая добыча в 2022 году, по данным World Nuclear Association, составила 128 млн фунтов U3O8 (49,36 тыс. тонн урана).

Выше по цепочке

Уран необходим США для производства ядерного топлива. В стране работают 94 атомных энергоблока общей мощностью 97 ГВт, которые производят 18% электроэнергии. Львиную долю уранового сырья американские операторы АЭС покупают за рубежом. Основные поставщики: Россия, Канада, Казахстан, Узбекистан.

Однако производство U3O8 — лишь первая ступень в ядерно-топливном цикле. Более сложный и дорогой процесс — дальнейшая переработка природного урана для производства топлива. Сначала идет процесс конверсии (преобразование урана в UF6), а затем — обогащения на центрифугах (до 2–6% доли изотопа 235U). Именно обогащение — «узкое горлышко» ядерно-топливного цикла, говорит Сергей Роженко. В США дефицит собственных обогатительных мощностей: в стране есть лишь одна фабрика европейского консорциума Urenco, которая покрывает лишь 19% внутреннего спроса. Urenco также поставляет в США обогащенный уран с заводов в ЕС и Великобритании.

Россия все последние годы также была одним из важнейших поставщиков обогащенного урана в США с долей до 30%. Американские операторы АЭС и поставщики топлива признают, что в ближайшие годы не смогут обойтись без российского обогащенного урана. Они уже заявили, что будут просить у Минэнерго США специальных разрешений на покупку обогащенного урана в РФ. Согласно принятому закону о запрете импорта урана из РФ, американские потребители до 2028 года смогут получить такое разрешение, если у них не будет альтернативного поставщика. Кроме того, импорт урана из РФ разрешат, если такая покупка отвечает национальным интересам США.

Миллиарды на центрифуги

Основной причиной принятия закона о запрете импорта российского обогащенного урана, как утверждали представители власти США, была необходимость возрождения отрасли внутри страны. Минэнерго США планирует направить на расширение производства обогащенного урана $2,72 млрд. Пока аналитики сомневаются в том, что США через три года местная промышленность сможет полностью покрыть собственного спрос. О расширении производства в США пока объявила только Urenco: в июле прошлого года компания сообщила о намерении увеличить выпуск обогащенного урана на 15% к 2025 году. Мощность предприятия Urenco вырастет до 5,6 млн единиц работы разделения (ЕРР), хотя внутренняя потребность страны — 15 млн ЕРР. В США также есть компании, которые работают над созданием лазерных обогатительных установок.

В Евросоюзе о возможном расширении обогатительных мощностей объявила французская Orano. Компания хочет увеличить мощности своего завода на 50% — до 11 млн ЕРР в год, что может покрыть весь внутренний спрос в ЕС. Объем инвестиций составит €1,3 млрд, а запуск первых центрифуг ожидается в 2028 год. Впрочем, как показывает прежний опыт европейцев по строительству обогатительных мощностей, французы могут сорвать сроки и существенно превысить бюджет стройки.

Особняком стоит вопрос развития производства уран с обогащением в 19,75% (HALEU), который требуется для новых реакторов малой мощности. Сейчас HALEU производит только Россия. В США этой темой занимается компания Centrus, которая в рамках программы поддержки отрасли уже выпустила 135 кг HALEU на пилотных центрифугах. Программу поддержки производства HALEU запустила также Великобритания. Объем финансирования — £300 млн ($380 млн). Первую обогатительную фабрику правительство Великобритании планирует открыть в начале 2030-х.

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Полина Смертина