Жизнь настала просто пайская

В 2024 году рынок коллективных инвестиций пополнился рекордным количеством паевых фондов и максимальным за много лет количеством управляющих компаний. Интерес к индустрии проявляют в первую очередь состоятельные инвесторы, после 2022 года ограниченные в зарубежной активности, они, как правило, предпочитают закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). Розничные инструменты — открытые и биржевые ПИФы — также находят своих клиентов, но создание для них управляющих компаний сопряжено с более высокими затратами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Паевые рекорды

В 2024 году случился настоящий бум на рынке коллективных инвестиций. За год Банк России выдал почти полусотне компаний лицензии на управление инвестфондами. Это в 2,5 раза превышает результат 2023 года и является максимальным показателем с 2012 года. Причем в период с 2005 по 2012 год выдавались лицензии куда большему количеству компаний, порой превышая сотню в год. Так, самыми успешными с точки зрения выдачи лицензий были 2007 и 2010 годы, когда на рынке появилось соответственно 196 и 108 компаний. Однако впоследствии у большинства они были отозваны, в том числе по причине отсутствия профильной деятельности.

Одновременно за прошлый год ЦБ отозвал лишь пять лицензий УК — минимальное значение с 2007 года. Наиболее активно отзывались лицензии сразу после кризиса 2008 года. Тогда в 2009–2012 годах лицензий лишилось в сумме 469 компаний, более чем в полтора раза больше, чем было выдано за тот же период времени. «В кризисный для фондового рынка период многие случаи банкротства УК были связаны с низким размером капитала по отношению к активам под управлением, по которым управляющие принимали на себя какие-либо обязательства»,— отмечает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Сергиенко.

С 2013 года, после передачи полномочий Федеральной службы по финансовым рынкам Банку России и создания на его основе мегарегулятора, количество выдаваемых лицензий резко сократилось. Как поясняет Диана Сергиенко, ЦБ пусть не сразу, но ужесточил требования к расчету собственного капитала управляющих компаний. Для его оценок стали принимать только наиболее ликвидные активы (в первую очередь денежные средства, облигации с высоким рейтингом), снизив эффективность бизнесов по созданию «пустышек».

Кроме того, регулятор начал «очищать» рынок коллективных инвестиций, так же как это делал с банковским рынком. Как итог, число отозванных лицензий в 2010-е годы стабильно превышало количество выданных, исключением стали последние три года.

К настоящему времени «правила работы на рынке ПИФов сложились, в предыдущие периоды с рынка ушли компании, экономическая модель которых была несостоятельной и не позволяла поддерживать этот бизнес», констатировал вице-президент НАУФОР Илья Ванин. В итоге к началу 2025 года общее количество действующих управляющих компаний выросло до 324 шт.

С ростом числа лицензированных компаний росли и активы под их управлением. По данным ЦБ, по итогам трех кварталов 2024 года они составили 23,9 трлн руб., прибавив с начала года 3 трлн руб. (это с учетом падения фондового рынка) и достигнув почти 12% ВВП РФ. В 2023 году рост активов был более динамичным (6 трлн руб.), хотя в 2022 году прибавка была менее значительной (1,3 трлн руб.).

Возросшая популярность бизнеса по управлению паевыми инвестиционными фондами и доверительному управлению (ДУ) связана с событиями начала 2022 года, которые радикально повлияли на российскую экономику и фондовый рынок. Так, ключевым драйвером роста сегмента ЗПИФов стало введение ограничительных мер со стороны ЕС и США в отношении российского бизнеса. Иностранные финансовые организации начали политику по минимизации количества российских клиентов. В таких условиях, как отмечает директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский, счета закрывались, а денежные средства во избежание заморозки начали возвращаться в Россию. Вдобавок к этому новый капитал состоятельных россиян, который в прежние времена в значительной степени перетекал бы на счета в иностранные банки и инвестиционные компании, сейчас остается в России. И недооценивать эти тенденции, как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, не стоит.

Этим капиталам, как возвращенным, так и имеющимся в стране, потребовалась инфраструктура для обслуживания, наилучшим вариантом стали персональные ЗПИФы. По сути, такие фонды — это российский аналог зарубежных трастов. Они подходят для решения не только коллективных, но и индивидуальных задач, в частности для секьюритизации активов от недобросовестных практик. «Механизм структурирования бизнеса через инструмент ЗПИФ позволяет компаниям защищаться от возможных ограничений со стороны иностранных контрагентов, реализовывать партнерские инвестиционные проекты, готовить компании к выходу IPO, обеспечивать возврат капитала из недружественных юрисдикций»,— отмечает гендиректор УК СФН Екатерина Черных.

К преимуществам такой оболочки гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева относит и налоговые льготы: ЗПИФы не облагаются налогом на прибыль до распределения доходов среди пайщиков, что позволяет реинвестировать средства и ускорять рост капитала, а также упрощает управление активами. «Это важно для девелоперов, которые могут получить средства через продажу паев и финансировать свои проекты за счет средств фонда»,— отмечает госпожа Кривошеева. По словам гендиректора УК «Велес Траст» Дмитрия Осипова, использование ЗПИФа — самый эффективный путь создания холдинговых структур.

Поэтому и рост количества лицензий УК был связан с формированием новых закрытых ПИФов. Согласно анализу сайтов компаний, получивших лицензии в 2024 году, и выборочному обзвону, около трех четвертей из них намерены заниматься структурированием активов для состоятельных россиян или компаний в виде закрытых фондов, а как минимум у пяти компаний уже есть ЗПИФы в управлении. «С учетом закрытия внешних рынков капитала у нас появился пул инвесторов, заинтересованных в управлении активами через закрытые фонды, и нами было принято решение самостоятельно получить лицензию»,— заявила директор УК «АФ Капитал» (получила лицензию 16 июля 2024 года) Оксана Иванова. Как отмечает Олег Горанский, многие состоятельные люди предпочли не отдавать свой капитал в управление сторонней УК, а создать собственную компанию. Вдобавок к этому активно создают компании многопрофильные холдинги, для управления или упаковывания активов.

Стремительно выросло и число зарегистрированных фондов данного типа. По оценке “Ъ”, основанной на данных Банка России, по итогам 2024 года были зарегистрированы правила доверительного управления 762 ЗПИФов, что на 14% выше результата предыдущего года и является рекордным показателем для отрасли коллективных инвестиций. С учетом полугодового срока формирования фонда за прошлый год было сформировано 615 ЗПИФов, что также стало рекордным показателем для отрасли. За три минувших года было создано более 1,4 тыс. подобных фондов, столько же, сколько за десять предшествующих лет. За неполные три года приток средств в эти фонды составил более 5,4 трлн руб.

Розница — только для крупных

Розничный сегмент не остался в стороне от бурного роста рынка коллективных инвестиций, однако его результаты были скромнее. Главным локомотивом этого сегмента стали биржевые фонды, и прежде всего — БПИФы денежного рынка. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, за 2024 год общие чистые притоки в такие фонды составили 729 млрд руб., а в фонды денежного рынка — 776,9 млрд руб. Причем в четвертом квартале притоки составили соответственно 457 млрд и 504 млрд руб. При этом открытые ПИФы смогли привлечь чуть более 24 млрд руб., большая часть из которых (17,8 млрд руб.) поступила в декабре. По итогам года чистые активы всех розничных фондов впервые в истории превысили 1,9 трлн руб., увеличившись на 73%. Несмотря на впечатляющие показатели для этого сегмента, в реестре ЦБ в 2024 году появились лишь две УК, запустившие розничные фонды,— «Герои» и «Финстар Капитал». Однако в их ПИФы удалось привлечь лишь около 2 млрд руб., тогда как в фонды компаний из тройки крупнейших привлекли 600 млрд руб.

Одна из причин, почему немногие участники рынка решаются развивать розничный бизнес, заключается в большем объеме инвестиций и, как следствие, большем сроке окупаемости вложений. И это касается не стартовых значений, когда требования ЦБ к капиталу и персоналу в целом для всех одинаковы, а последующих инвестиций на масштабирование бизнеса. В обоих случаях в начале работы нужно иметь гендиректора, несколько человек, обеспечивающих контрольные функции (внутренний контролер, специалист ПОД/ФТ, риск-менеджмент), а также главбуха, который может быть на аутсорсе. Первоначальные инвестиции, по оценке собеседника в крупной УК, составляют 5–10 млн руб., куда входят регистрационные сборы, заработная плата сотрудников, IT-инфраструктура, операционные расходы, включая аренду офиса, прочие административные расходы. С учетом минимального требования к капиталу в размере 20 млн руб. на старте может потребоваться 25–30 млн руб.

Однако в дальнейшем у розничной УК расходы будут значительно расти по мере масштабирования бизнеса. Анализ бухгалтерской отчетности крупнейших участников рынка, специализирующихся на управлении ЗПИФами (с активами 100–235 млрд руб.), свидетельствует о том, что расходы на персонал и административные расходы составили по итогам первых трех кварталов 2024 года до 500 млн руб. при штате до 50 человек. В случае компаний со схожими по объему активами в управлении, но с розничными ПИФами затраты достигают 1,2 млрд руб., а персонал доходит до 120 человек. В случае крупнейших участников рынка затраты вырастают в разы. Как отмечает Ирина Кривошеева, «розничный бизнес обязывает компанию иметь широкий штат сотрудников, от аналитиков и клиентских менеджеров до маркетологов, значительные средства нужны для развития технологических платформ». Гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев считает, что в случае с кэптивной компанией, управляющей ЗПИФами, где требуются простые операции, без экспертных команд, по грубой оценке, достаточно иметь активы под управлением в объеме 10–15 млрд руб., а в случае розничных УК — в разы выше.

Придется потратиться и на выстраивание сети продаж, и не только для создания собственных точек продаж, но и на договоренности со сторонними агентами. Именно поэтому самые крупные УК либо входят в банковские группы, либо близки к ним. «Розничный рынок управления активами формировался вокруг банковских групп с большими розничными сетями, которые сейчас развиваются по принципу экосистем, стремящихся создавать и управлять всеми своими сервисами. Попасть в них извне почти невозможно. Они скорее купят какой-то сторонний сервис, хотя бы потому, что так проще его интегрировать и определять логику развития»,— отмечает независимый эксперт Олег Галкин. «Фактически в розничный бизнес выходит много участников рынка, но только развитая агентская сеть может позволить собрать большой объем активов»,— указывает Олег Горанский.

В ожидании ограничений

Как и любому бизнесу, управляющим компаниям присущи рыночные риски, обусловленные экономической нестабильностью, санкциями или изменением рыночной конъюнктуры. При этом данные риски могут быть выше в случае компаний, обсуживающих ограниченное число клиентов в ДУ или ЗПИФах. В истории отрасли были случаи, когда уход одного крупного клиента со временем приводил к необратимым последствиям для всего бизнеса. Главным риском деятельности кэптивных УК является их сильная зависимость от собственников, интересы которых могут быть сосредоточены в других направлениях. «Независимая УК работает со многими ЗПИФами, много групп пайщиков, розничные фонды. Такие УК очень внимательно следят за соблюдением регуляторных требований, за соблюдением налогового законодательства, у них диверсифицирована клиентская база»,— отмечает господин Осипов. Несоответствие требованиям ЦБ может повлечь отзыв лицензии, сложности в найме людей, операционные ошибки и прочее, поясняет Олег Горанский.

О недобросовестных практиках при управлении активами, переданными в ЗПИФы, заявляла директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. По ее мнению, взрывной рост в этом сегменте не всегда был связан «исключительно с инвестированием». «Мы видим желание использования этого инструмента для оптимизации налогообложения, и у меня для вас не очень приятная новость — это видим не только мы, это видят фискальные службы»,— заявила она на конференции Investfunds Forum в начале октября 2024 года. По словам госпожи Шишлянниковой, Банк России ведет переговоры с Минфином и ФНС по разработке методов борьбы с использованием участниками рынка закрытых ПИФов для оптимизации налогообложения. На вопросы “Ъ”, какова позиция регуляторов по этой теме, в Минфине предложили обратиться в ЦБ, а в ЦБ — в Минфин. ФНС не ответила на запрос “Ъ”.

Хотя дальше внутриведомственных обсуждений вопрос пока не вышел, эта тема сильно взволновала отрасль. Гендиректор УК «Тетис Кэпитал» Александр Воронков отмечает, что инвесторы заняли выжидательную позицию в вопросах формирования новых фондов и приобретения паев существующих, так как в случае изменения регулирования могут появиться дополнительные расходы, что может повлиять на доходность инвестиций. «Клиенты задумались о своих налоговых рисках, так как они чреваты не только доплатой налогов, штрафов и пеней, но и уголовной ответственностью»,— отмечает собеседник “Ъ” в крупной УК. «В текущих условиях неопределенности поставили на паузу продажу персональных ЗПИФов, чтобы минимизировать риски потерь для клиентов и возможных судебных тяжб для себя»,— отметили еще в одной управляющей компании.

Практика использования налогового режима ПИФов для уклонения от уплаты налогов порочна и должна пресекаться, считают участники рынка. При этом они указывают, что важно, чтобы в борьбе с неплательщиками налогов не пострадали добросовестные инвесторы. «ЗПИФы являются наиболее надежным и удобным инструментом для долгосрочного инвестирования особенно среди владельцев большого капитала»,— поясняет господин Горанский. Поэтому участники рынка рассчитывают на участие в обсуждении инициатив, так как повсеместное введение налогообложения ПИФов приведет к множеству негативных последствий для отрасли и в лучшем случае остановит ее рост, а в худшем — приведет к падению и уходу капитала в «серые» области.

Это уже можно сделать в рамках закона «Об инвестиционных фондах» и нормативных документов ЦБ. По мнению источника “Ъ” в крупной УК, наилучшим решением может быть «введение обязательного требования для ЗПИФа по распределению полученного инвестдохода от таких операций, как аренда и продажа недвижимости, проценты по депозитам, купонные и дивидендные доходы, доходы от продажи ценных металлов, доходы от использования патентов и лицензий». Кроме того, для фондов, состав активов которых более чем на 50% состоит из недвижимости, доля выплат в доходах от сдачи в аренду и продажи недвижимости может составлять не менее 50%, для фондов, «наполненных долями компаний, акциями и облигациями», требование по выплате дохода может составлять не менее 25%. Такая реализация «позволит оперативно ввести новое регулирование, так как удержание налога на уровне пайщика — реализованный бизнес-процесс, который не требует дополнительных настроек и доработок», считает собеседник “Ъ”.

Виталий Гайдаев