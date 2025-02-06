США не спешат устраивать разнос Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает свой визит в США. На следующий день после переговоров с президентом Дональдом Трампом он встретился с главой Пентагона Питом Хегсетом. Комментируя скандальную инициативу своего шефа по переустройству сектора Газа, господин Хегсет заметил, что глава государства «готов мыслить нестандартно». Нестандартные решения, возможно, будут предложены и Тегерану. Господин Трамп выступил за заключение с ним новой ядерной сделки и подчеркнул, что пока не хочет «разнести Иран вдребезги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Господин Нетаньяху посетил Пентагон на третий день своей поездки в США. В ходе беседы американский министр обороны похвалил Израиль за нанесение значительного военного урона Ирану и его прокси-силам за последние 16 месяцев и заявил, что еврейское государство имеет право на самооборону.

Комментируя инициативу своего шефа о переходе сектора Газа «во владение» США, господин Хегсет заметил, что «президент готов мыслить нестандартно», а также «находить новые и уникальные способы решения проблем, которые казались неразрешимыми». «Мы готовы рассмотреть все варианты (в отношении сектора Газа.— “Ъ”)»,— заявил господин Хегсет.

После того как на совместной пресс-конференции с израильским гостем Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Газу и превратить ее в ближневосточный курорт, команда республиканца попыталась смягчить суть этого предложения.

Так, источники Politico в президентском окружении поспешили заверить: идея с Газой лишь часть переговорной тактики.

Это объясняет то, почему глава Пентагона не стал публично подтверждать отправку американских войск в сектор Газа, о которой накануне гипотетически рассуждал его шеф. Разрядить атмосферу попытался и сам господин Нетаньяху. Выступив в эфире телеканала Fox News, он поставил под сомнение необходимость ввода войск США в палестинский анклав. Премьер пояснил, что уничтожение группировки «Хамас» — это работа Израиля.

Зато идею с переселением палестинцев за границы Газы власти Израиля, похоже, восприняли всерьез. В четверг израильский министр обороны Исраэль Кац поручил военным подготовить план, предусматривающий пути массового выезда из анклава для палестинцев. «План будет включать варианты движения через наземные переходы, а также особые условия для выхода по морю и воздуху»,— уточнил министр.

Господин Кац едко заметил, что международные игроки, в свое время выдвинувшие обвинения против Израиля за его военную кампанию в Газе, могли бы проявить свою солидарность с палестинцами на практике и «разрешить каждому жителю Газы въехать на свою территорию».

Министр дал понять, что эти слова обращены, в частности, к Испании, Ирландии и Норвегии.

Однако, как отмечает израильский 12-й канал, палестинских релокантов вполне могут принять Северная Африка и Африканский Рог. По его сведениям, американская сторона допускает переселение жителей Газы в Марокко и автономные регионы в Сомали — Пунтленд и Сомалиленд, которые давно добиваются признания в качестве независимых государств.

Выступая на Fox News, израильский премьер выразил однозначную поддержку идее президента США, касающейся расселения Газы, и заявил, что смена власти в Вашингтоне уже изменила баланс сил на Ближнем Востоке.

«Возвращение Трампа в Белый дом дает огромную поддержку тем, кто хочет подавить агрессию со стороны Ирана, не допустить, чтобы он получил ядерное оружие. Оно (президентство Трампа.— “Ъ”) воодушевляет Израиль и всех тех, кто хочет, чтобы Ближний Восток был другим»,— подчеркнул господин Нетаньяху. Он выразил уверенность, что взаимодействие с основным союзником позволит Израилю «достичь серьезного» результата на региональном уровне.

Под этим премьер, вероятно, понимает дальнейшее ослабление Тегерана военными средствами.

«Нет никаких сомнений в том, что Иран собирается обзавестись ядерным оружием,— добавил господин Нетаньяху.— Мы замедлили их, но не остановили полностью».

Отправляясь в США, израильский премьер рассчитывал получить санкцию на удар по ядерной инфраструктуре Исламской Республики, отмечали ранее источники 12-го канала. Однако пока признаков перехода к этому сценарию нет. Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф накануне уклонился от ответа на вопрос, передаст ли Вашингтон своему ближневосточному союзнику «матерь всех бомб» GBU-57 — высокоточный боеприпас весом 13 тонн, поставок которого еврейское государство добивается с 2000-х годов. Именно он необходим, чтобы добраться до ядерных объектов Ирана, находящихся глубоко под землей.

В соцсетях господин Трамп заметил: «Сообщения о том, что США, действуя совместно с Израилем, собираются разнести Иран вдребезги, сильно преувеличены». Он призвал к немедленной работе над «контролируемым мирным ядерным соглашением» с Исламской Республикой, которое позволит ей «мирно расти и процветать», но без военного атома.

Остается только гадать, что стоит за этими словами — реальный план или очередной тактический ход.

Нил Кербелов