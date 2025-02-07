Туристы сходят с гор

Интерес туристов к поездкам на российские горнолыжные курорты в зимний период за год увеличился на 5–10% год к году. Прирост оказался скромнее прошлогоднего из-за бесснежной зимы на Северном Кавказе и увеличения стоимости размещения на 20–30% за год. Часть путешественников в сложившихся условиях переориентировалась на европейские курорты, а некоторые вовсе отказались от поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Объем проданных туров на российские горнолыжные курорты на декабрь 2024 — февраль 2025 года вырос на 10% год к году, подсчитали в Travelata.ru. Такое же увеличение зафиксировали в туроператоре Fun & Sun. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит о росте потока на 2–5% год к году в зависимости от курорта. Если февраль и март окажутся успешными, показатель может скорректироваться до 7%, замечает он. Прирост, по его словам, оказался менее выраженным, чем годом ранее. Тогда динамика оценивалась в 10–15%.

В «Островке» и туроператоре «Алеан» отмечают, что объем бронирований на российских курортах в январе—феврале сопоставим с прошлогодним. В «Кавказ.РФ» “Ъ” пояснили, что в декабре—январе на «Эльбрусе» и «Ведучи» побывали 147,5 тыс. человек, на 8% больше, чем годом ранее. Год назад прирост оценивался в 15%, но сейчас речь идет об одной из самых бесснежных зим на Северном Кавказе, говорят в госкорпорации. В пресс-службе «Архыза» отметили, что с 15 ноября по 6 февраля курорт посетили 413,1 тыс. гостей, прирост год к году — на 22%.

На погодный фактор указывают и в «Алеане». Он не слишком сказался на спросе на Архыз, где есть искусственное оснежение, но привел к оттоку туристов из Домбая, пояснили в компании. Согласно подсчетам «Слетать.ру», спрос на туры на Домбай с заездами в декабре—феврале за год сократился на 60%, в Приэльбрусье — на 22,2%, в Шерегеш — на 70,2%.

Вторым сдерживающим фактором Сергей Ромашкин называет существенный рост цен на российских горнолыжных курортах и их конкуренцию с зарубежными направлениями. Это оказало разнонаправленный эффект: часть туристов с высокими доходами приняла решение отправиться в Европу, а некоторые путешественники с ограниченным бюджетом вовсе отказались от поездок.

Согласно «Островку», средняя стоимость проданной ночи в отелях Красной Поляны за год выросла на 18%, составив 13,8 тыс. руб. за ночь в январе—феврале, в селе Эсто-Садок — на 22%, до 12,8 тыс. руб. Размещение в Терсколе подорожало на 27%, до 8,4 тыс. руб. за ночь, в Шерегеше — на 22%, до 12 тыс. руб. В «Алеане» отмечают, что в среднем проживание в отелях горного кластера Сочи на год выросло в цене на 20%, на курортах Северного Кавказа — на 20–30%. В NF Group подсчитали, что стоимость однодневных ски-пассов на основных российских курортах в феврале этого года составляет 2,4–6,3 тыс. руб. За год цены выросли на 4–36%.

Основной объем бронирований российских горнолыжных курортов на декабрь—февраль сформировал горный кластер Сочи. Его доля в общей структуре продаж за год выросла на 12 процентных пунктов, до 79%, из-за сокращения показателей остальных локаций, отмечают в Travelata.ru. Объем продаж, согласно «Слетать.ру», прибавил 12,7%. Позитивный тренд может быть связан с большим числом доступных средств размещения и наиболее высоким среди российских локаций уровнем развития инфраструктуры.

Позитивный тренд прослеживался и на некоторых небольших курортах. Так, в «Островке» зафиксировали увеличение объема бронирований в селе Манжерок в Республике Алтай на 22% год к году. Это может быть связано с активным развитием инфраструктуры одноименного курорта и открытием нового пятизвездочного отеля, поясняют в туроператоре «Русский экспресс».

Спрос на размещение в башкирском Новоабзакове вырос на 10%, добавляют в «Островке». В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что число бронирований в Кировске Мурманской области увеличилось на 49% год к году. Аналитики связывают это в том числе с ростом числа рейсов «Аэрофлота» и S7 в аэропорт «Хибины» и туристического потока в Мурманскую область в целом.

Александра Мерцалова