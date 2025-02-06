ЭП-600 в Нижнекамске получило заключение о соответствии требованиям охраны природы

ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» получило заключение соответствия объекта капитального строительства обязательным требованиям в области охраны окружающей среды. Об этом сообщили в Волжско-Камском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Таким образом, управление Росприроднадзора подтвердило, что при строительстве объекта были учтены все мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В январе 2025 года на комплексе ЭП-600 получили первые тонны этилена. Продукцию направили на заводы «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

Строительство комплекса ЭП-600 завершили в декабре 2024 года.

Диана Соловьёва