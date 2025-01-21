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На новом комплексе ЭП-600 в Нижнекамске получили первый этилен

На новом олефиновом комплексе ЭП-600 в Нижнекамске произведены первые тонны этилена высшего сорта. Продукция уже направлена потребителям — на заводы «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На новом комплексе ЭП-600 в Нижнекамске получили первый этилен

На новом комплексе ЭП-600 в Нижнекамске получили первый этилен

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На новом комплексе ЭП-600 в Нижнекамске получили первый этилен

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Новый комплекс стоимостью 200 млрд рублей сможет ежегодно производить до 600 тысяч тонн этилена, более 270 тысяч тонн пропилена, 245 тысяч тонн бензола и 88 тысяч тонн бутадиена. Сырьем служит прямогонный бензин, поставляемый с татарстанских нефтеперерабатывающих заводов, годовое потребление которого составит более 1,8 млн тонн. В пресс-службе подчеркнули, что впервые в российской нефтехимии пуско-наладочные работы на проекте такого масштаба выполняются с использованием собственной экспертизы — без привлечения лицензиаров и изготовителей оборудования.

Запуск ЭП-600 удвоил мощности «Нижнекамскнефтехима» по производству этилена. Выход на проектную мощность запланирован на второе полугодие 2025 года. По словам генерального директора компании Марата Фаляхова, запуск экологичного и современного производства позволит вывести на рынок новые отечественные продукты.

Главный редактор ИАЦ RUPEC Дмитрий Семягин в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что комплекс ЭП-600 поможет решить вопрос с обеспечением сырья для «Казаньоргсинтеза». По мнению эксперта, запуск производства этилена станет "большой новостью", т.к. сейчас основные мощности в мире запускаются в Китае.

Строительство комплекса завершилось в декабре 2024 года. В начале января 2025 года на ЭП-600 произвели первые тонны пропилена, который был направлен на производство полипропилена.

Анар Зейналов

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