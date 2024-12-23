На нижнекамском предприятии СИБУРа завершили строительство нефтехимического комплекса ЭП-600. Инвестиции в проект составили около 200 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СИБУР завершил строительство ЭП-600 в Нижнекамске за 200 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ СИБУР завершил строительство ЭП-600 в Нижнекамске за 200 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Производство на нефтехимическом комплексе работает в пусконаладочном режиме. На ЭП-600 подали сырье, ожидается получение первой продукции.

По информации пресс-службы СИБУРа, завершение строительства позволило в 2 раза увеличить мощности «Нижнекамскнефтехима» по производству этилена.

В качестве сырья используют прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана. Ежегодный объем его потребления превысит 1,8 млн тонн.

Продукция ЭП-600 будет применяться на производствах «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». На основе продукции комплекса заработает производство гексена (компонент для создания сложных марок полиэтилена). Объект строится в Нижнекамске и начнет работу в 2025 году. Общая стоимость реализуемых СИБУРом проектов развития нефтегазохимии в Татарстане превышает 500 млрд руб.

К строительству этиленового комплекса в Нижнекамске СИБУР привлек 239 поставщиков и подрядчиков из Татарстана.

Диана Соловьёва