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Продолжение красной ветки метро построят за 7 лет за 32 млрд рублей

Стоимость строительства продолжения Кировско-Выборгской линии метро в Петербурге составит 31,53 млрд рублей, сообщает «Фонтанка». Речь идет об участке красной ветки от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова».

По данным издания, сумма указана в проектной документации, касающейся планировки территории под это строительство. Таким образом 1 км обойдется властям в 9,1 млрд. Сроки возведения двух новых станций — 6 лет и 11 месяцев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АО «Метрострой Северной Столицы» заключило первые договоры с проектно-изыскательской организацией «Метропроект».

Андрей Маркелов

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