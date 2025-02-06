В Черняховске простились с убитым отчимом 7-летним мальчиком

Жители Черняховска в Калининградской области простились с семилетним мальчиком. Его до смерти избил отчим в начале февраля, в чем обвиняемый сам признался следствию накануне своего ареста. Администрация объявила 6 февраля днем траура. Прощание прошло в кафедральном соборе Архангела Михаила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / newchernyakhovsk Фото: t.me / newchernyakhovsk

«Храм был до отказа заполнен людьми, пожелавшими проститься с ребенком. Пришли не только жители Черняховска, многие приехали из сел нашего муниципалитета»,— сказал ТАСС глава городского округа Сергей Булычев. Он добавил, что сотни горожан несли цветы и игрушки к гробу.

Во время эфира во «ВКонтакте» господин Булычев сказал, что администрация недосмотрела за семьей, как и садик, школа и соседи. Произошедшее он назвал общей бедой. «Будем уроки извлекать, чтобы впредь не допустить подобного»,— сказал глава округа.

42-летний житель Калининграда, по версии следствия, убил пасынка 1 февраля. Мальчик, как позже объяснял обвиняемый, отказывался делать зарядку. После убийства он утопил тело в болоте и убедил мать заявить в полицию о пропаже, считают следователи. 5 февраля суд отправил отчима в СИЗО. Он не оспаривал арест.