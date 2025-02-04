Отчим признался в убийстве семилетнего ребенка за отказ заниматься физкультурой

Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Калининградской области рассказало о расследовании дела об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске. Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию утром 3 февраля. В ночь на 5 февраля в качестве подозреваемого был задержан отчим мальчика.

Задержанный мужчина на допросе признался, что вечером 1 февраля избил ребенка за отказ заниматься физкультурой. «Я несколько раз заходил в комнату, просил его каждый раз… Надо было, чтоб он зарядку делал… В очередной раз я посмотрел и схватил (мальчика.— "Ъ")»,— сказал он во время проверки показаний на месте преступления, видео которого публикует управление СКР в Telegram.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Утром 2 февраля, обнаружив, что ребенок мертв, отчим утопил его тело в болоте. Мать мальчика, как ранее сообщало следствие, он убедил заявить в полицию о пропаже ребенка. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Изначально правоохранительные органы изучали версию пропажи мальчика, который, по словам матери, ушел из дома после ссоры с родителями. В поисках участвовали сотрудники полиции, кинологическая служба МВД и волонтеры. Как сообщает следствие, мать не причастна к убийству ребенка.