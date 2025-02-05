Суд арестовал отчима, убившего семилетнего ребенка за отказ делать зарядку

Суд отправил в СИЗО жителя Калининградской области, которого обвиняют в убийстве своего семилетнего пасынка в Черняховске. Вчера отчим признался, что до смерти избил мальчика за то, что тот отказывался делать зарядку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в зале суда

Фото: Калининградский областной суд Обвиняемый в зале суда

Фото: Калининградский областной суд

«Постановлением Ленинградского районного суда в отношении 42-летнего уроженца г. Озерска С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля 2025 года»,— сообщает пресс-служба калининградского областного суда. На заседании следователь объяснил запрос об аресте отчима тем, что обвиняемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы за особо тяжкое преступление (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый и его адвокат не возражали против ареста.

По версии следствия, отчим убил пасынка 1 февраля, а потом утопил его тело в болоте. Он убедил мать мальчика заявить в полицию о пропаже. При этом, рассказывали в СКР, сама женщина не причастна к убийству мальчика. Сообщение о пропаже поступило в полицию утром 3 февраля.