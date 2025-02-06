В «Прекрасной России» нашли экстремизм

Силовики задержали в Екатеринбурге модератора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова, которого подозревают в распространении материалов экстремистской направленности. Кроме того, прошли обыски у директора уральского медиа-проекта «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, который проходит по делу Евгения Анисимова в статусе свидетеля. Защита задержанного блогера считает, что он выполнял журналистскую работу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Евгений Анисимов после задержания по делу о клевете

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Блогер Евгений Анисимов после задержания по делу о клевете

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Утром 6 февраля силовики задержали модератора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова у него дома, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах. По его данным, причиной задержания стало то, что блогер распространял экстремистские материалы. В частности, по версии следствия, он неоднократно оскорбительно высказывался в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран. По данным «Ъ-Урал», в основу обвинения легли, как минимум девять роликов.

В отношении Евгения Анисимова возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета). С блогером проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

По данным «Ъ-Урал», силовики располагают информацией о том, что telegram-канал «Прекрасная Россия» фигурирует в отчетах Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) вооруженных сил Украины (ВСУ) о дискредитации руководства Курской области.

Адвокат Евгения Анисимова Наталья Волкова в разговоре с «Ъ-Урал» опровергла информацию о том, что Евгений Анисимов связан с украинскими спецслужбами.

На YouTube-канал «Прекрасная Россия» подписано 194 тыс. человек. В описании канала сообщается, что канал является ресурсом сетевого издания «Ермак-Медиа». На telegram-канал «Прекрасной России» пописано 15,4 тыс. человек. «Например, один из роликов, который лег в основу обвинения, посвящен тому, как в Каменск-Уральском сотрудники полиции были осуждены за издевательство над детьми. Евгений Анисимов указывает на то, что никакой ненависти или вражды не возбуждал, а освещал информацию уже по случившимся фактам»,— сказала в беседе с «Ъ-Урал» его адвокат Наталья Волкова. Госпожа Волкова отметила, что два ролика были изготовлены по заданию гендиректора «Крик-ТВ» Евгения Губко.

После задержания Евгения Анисимова обыски прошли у директора уральского медиа-проекта «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, который проходит по уголовному делу блогера в статусе свидетеля.

«Предположительно Ермаков предоставлял Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности, а тот мог прикрываться журналистикой для распространения экстремистских материалов»,— пояснил собеседник «Ъ-Урал».

Николая Ермакова связывают с деятельностью ОПГ «Дондики», которая занимается ритуальным бизнесом в Свердловской области.

Евгений Анисимов впервые был задержан в апреле 2024 года по ч.5 ст.128.1 УК РФ («Клевета») и по ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). В основу обвинения легли два ролика, которые блогер выпустил в виде журналистского расследования «Екатеринбургский спрут» в своем YouTube-канале. Расследование было посвящено преступным махинациям с государственными землями. В день задержания блогера представители проекта планировали провести пресс-конференцию, касающуюся «вскрывшимся фактам махинаций с огромным объемом земель в Екатеринбурге и Свердловской области». Речь шла о проекте Богдана Новорока. Однако Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следователя об аресте Евгения Анисимова и назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Наталья Волкова добавила, что следователи планируют объединить уголовные дела в отношении Евгения Анисимова в одно производство.

Спустя несколько дней после задержания Евгения Анисимова был задержан гендиректор «Ведущей утилизирующей компании» Юрий Аксенов. По данным источника «Ъ-Урал», именно он заказал у Евгения Анисимова журналистское расследование «Екатеринбургский спрут». Адвокат Юрия Аксенова Ольга Кезик ранее сообщала «Ъ-Урал» о том, что, по версии следствия, ее доверитель вымогал часть земельных участков у Богдана Новорока в районе «ЕКАД Южный». В отношении него возбуждено дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Однако суд не стал его арестовывать и освободил из-под стражи в зале суда.

Мария Шараева