В «Прекрасной России» ищут клевету

В Екатеринбурге силовики задержали модератора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова после обысков, которые прошли у него дома и в офисе проекта. По данным источника “Ъ-Урал” в силовых структурах, причиной обысков стало то, что Евгений Анисимов распространял фейки о ходе специальной военной операции и критиковал действия политического руководства страны, в отношении него было возбуждено дело о клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил источник “Ъ-Урал” в силовых структурах региона, во вторник, 23 апреля, силовики задержали уральского блогера и модератора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова после обысков, которые прошли у него дома и в офисе проекта. По данным источника “Ъ-Урал”, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») и по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). «У правоохранителей есть все основания полагать, что это не финальный состав преступных действий, которые он совершил»,— подчеркнул собеседник.

По данным источника, обыски и задержание связаны с тем, что Евгений Анисимов в telegram-канале и YouTube-канале «Прекрасная Россия» публиковал недостоверные материалы о ходе специальной военной операции и российской армии, а также критиковал действия российских властей, что «провоцирует читательскую аудиторию издания на проведение несанкционированных публичных протестных мероприятий». На YouTube-канал «Прекрасная Россия» подписано 145 тыс. человек, на telegram-канал — 13,8 тыс. человек.

Ранее Евгений Анисимов был членом регионального российского политического отделения «Национально-освободительное движение» в Екатеринбурге и работал на телеканале «Крик-ТВ». По сведениям источника, Евгений Анисимов также принимал участие в работе сетевого издания IADAT (движение «Адат» признано экстремистским и запрещено в РФ). Подчеркивается, что в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

В telegram-канале «Прекрасная Россия» коллеги Евгения Анисимова сообщили, что он был задержан в связи с расследованием «Екатеринбургский спрут» о преступных махинациях с государственными землями. «Евгений Анисимов задержан, предположительно, после последнего громкого расследования»,— говорится в сообщении.

Накануне журналисты проекта заявили, что проведут пресс-конференцию, посвященную «вскрывшимся фактам махинаций с огромным объемом земель в Екатеринбурге и Свердловской области», и пообещали рассказать о своем расследовании «Екатеринбургский спрут». Речь шла о проекте Богдана Новорока. На пресс-конференции они обещали показать документы, подтверждающие факты махинаций с земельными участками, и подчеркнули, что участники схемы «получили в распоряжение земли, составляющие около четверти территории Екатеринбурга, и, по некоторым оценкам, более 2 трлн руб.». По данным представителей «Прекрасной России», дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Однако после задержания Евгения Анисимова пресс-конференция не состоялась, связаться с организаторами проекта и уточнить причину отмены пресс-конференции “Ъ-Урал” не удалось.

Мурат Изкенов, Мария Шараева