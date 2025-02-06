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Николай Патрушев посетил два нижегородских судостроительных предприятия

Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев 6 февраля посетил в Нижегородской области «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» и судостроительный завод «Красное Сормово», сообщили в пресс-службе коллегии.

Делегация во главе с председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым на «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

Делегация во главе с председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым на «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

Фото: Правительство Нижегородской области

Делегация во главе с председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым на «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

Фото: Правительство Нижегородской области

Господин Патрушев осмотрел на ЦКБ поисково-спасательный экраноплан «Спасатель» (проект 09037). Его строили путем переоборудования второго ракетного экраноплана «Лунь» (проект 903). Сейчас «Спасатель» находится на «Красном Сормове», а ЦКБ продолжает проектирование экранопланов нового поколения.

Николай Патрушев обсудил с генеральным конструктором «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Георгием Анцевым и гендиректором предприятия Евгением Цыпленковым перспективы развития речных пассажирских перевозок. Завод уже построил 19 судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» и четыре «Метеора 120Р».

На встрече с руководством судостроительного завода «Красное Сормово» Николай Патрушев обратил внимание на решение первоочередных задач технической и технологической подготовки производства для выполнения программы. Также отмечено, что на 2025-2028 годы запланировано техперевооружение предприятия, программа уже разработана. Исполнительный директор завода Сергей Ляшенко представил основные производственные объекты, а также суда, находящиеся на разных этапах строительства.

Галина Шамберина

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