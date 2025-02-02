Евросоюз пойдет по Балканам по-новому

У ЕС появился новый спецпредставитель на Балканах — датский дипломат Петер Соренсен, имеющий богатый опыт работы в регионе. Он сменил словака Мирослава Лайчака, которому так и не удалось решить главную задачу — добиться нормализации отношений между Сербией и Косово. В связи с этим, по данным европейских дипломатических источников “Ъ”, в отличие от предшественника, который помимо косовской активно занимался и другими балканскими проблемами, новый эмиссар сконцентрируется именно на диалоге Белграда и Приштины. Однако и от него прорыва не ожидают, по крайней мере, в обозримом будущем. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель ЕС на Балканах Петер Соренсен

Фото: Dado Ruvic / Reuters Спецпредставитель ЕС на Балканах Петер Соренсен

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Петер Соренсен приступил к работе в качестве спецпредставителя ЕС на Балканах с 1 февраля, встретившись в Приштине с послом Евросоюза в Косово Аиво Оравом, который тут же выразил уверенность, что богатый балканский опыт датского дипломата поможет ему решить главную задачу — продвинуть нормализацию отношений между Сербией и Косово.

У нового эмиссара ЕС опыт работы на Балканах, действительно, впечатляющий. Он работал в миссии ООН UNMIK (по делам временной администрации) в Косово, представлял Евросоюз в Сербии, Северной Македонии и Боснии. К плюсам Петера Соренсена относят и то, что он представляет Данию, которая признала независимость Косово в отличие от Словакии, чьим представителем был Мирослав Лайчак, что вызывало стойкое недоверие к нему со стороны Приштины.

Кроме того, по данным европейских дипломатических источников “Ъ”, в отличие от предшественника, который помимо косовской активно занимался и другими балканскими проблемами, новый эмиссар ЕС сконцентрируется именно на диалоге Белграда и Приштины.

Связано это с тем, что Мирославу Лайчаку за пять лет пребывания на посту спецпредставителя ЕС так и не удалось добиться нормализации отношений между Сербией и Косово.

Ровно два года назад сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти приняли предложенный ЕС план нормализации. Сербия и Косово обязались развивать «нормальные, добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями». Сербия согласилась «не противиться членству Косово в международных организациях», а «сербскому сообществу в Косово» предоставлялся «должный уровень самоуправления». И хотя план не был подписан сербским и косовским лидерами, в ЕС исходили из того, что его принятие означает готовность Белграда признать косовскую независимость и согласие Приштины на создание Сообщества сербских муниципалитетов. Однако в реализации этих договоренностей Сербия и Косово не продвинулись ни на шаг. А в последнее время диалог между ними вообще зашел в тупик.

Впрочем, и от нового эмиссара ЕС прорыва не ожидают. Во всяком случае, в обозримом будущем. Как поясняют европейские дипломатические источники “Ъ”, успех Петера Соренсена во многом зависит от вовлеченности в сербско-косовский диалог ведущих государств ЕС, в первую очередь Германии и Франции. Однако обе страны сталкиваются сейчас с немалыми внутренними проблемами, кризисом на Украине, выстраиванием отношений с новой администрацией США.

Поэтому, полагают собеседники “Ъ”, новому эмиссару ЕС сложно рассчитывать на то, что Берлин и Париж сосредоточатся на решении косовской проблемы.

Сложная политическая ситуация сейчас и в самих Сербии и Косово. 9 февраля в Косово состоятся парламентские выборы, после чего начнется формирование нового кабинета, которое не обещает быть ни простым, ни скорым. Поэтому ожидать в ближайшие месяцы каких-либо компромиссов от Приштины, как считают эксперты, нереально.

Сербия же вообще переживает сейчас острый политический кризис, самый серьезный за последние годы. Третий месяц страну потрясают массовые протесты, подал в отставку премьер. И теперь Сербии предстоит либо формирование нового правительства, либо досрочные выборы. При любом раскладе Белграду будет явно не до нормализации с Приштиной.