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Коммерсантъ FM
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В Курской области при обстреле ВСУ поврежден газопровод

В приграничном Рыльском районе Курской области в результате обстрела со стороны Украины повреждение получил газопровод высокого давления. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что приостановлена подача газа в два населенных пункта.

На поврежденном участке газопровода произошел пожар. Службы МЧС потушили возгорание. По словам господина Хинштейна, опасности повторного возникновения огня нет. Никто из мирных жителей не пострадал, но повреждения получил электропровод высокого напряжения. Один из поселков остался без электроснабжения. На местах происшествий работают аварийные бригады, которые обещают устранить все повреждения до конца дня.

3 февраля в городе Рыльске под удар со стороны Украины попала электроподстанция. В результате повреждение получил силовой кабель, из-за чего часть города и соседние населенные пункты остались без света. Подачу электроэнергии возобновили к концу дня. Вчера, 5 февраля, в соседнем с Рыльским Беловском районе украинский беспилотник атаковал здание районной администрации. Никто из людей не пострадал.

Сергей Толмачев, Воронеж

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Кадры и события СВО за январь 2025 года

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Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд &lt;BR>На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд
На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

Фото: Министерство обороны России

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Фото: Министерство обороны России

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

Фото: Министерство обороны России

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области &lt;BR>На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд
На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

Фото: Министерство обороны России

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Фото: Министерство обороны России

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

Фото: Министерство обороны России

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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