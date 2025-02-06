В Курской области при обстреле ВСУ поврежден газопровод

В приграничном Рыльском районе Курской области в результате обстрела со стороны Украины повреждение получил газопровод высокого давления. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что приостановлена подача газа в два населенных пункта.

На поврежденном участке газопровода произошел пожар. Службы МЧС потушили возгорание. По словам господина Хинштейна, опасности повторного возникновения огня нет. Никто из мирных жителей не пострадал, но повреждения получил электропровод высокого напряжения. Один из поселков остался без электроснабжения. На местах происшествий работают аварийные бригады, которые обещают устранить все повреждения до конца дня.

3 февраля в городе Рыльске под удар со стороны Украины попала электроподстанция. В результате повреждение получил силовой кабель, из-за чего часть города и соседние населенные пункты остались без света. Подачу электроэнергии возобновили к концу дня. Вчера, 5 февраля, в соседнем с Рыльским Беловском районе украинский беспилотник атаковал здание районной администрации. Никто из людей не пострадал.

Сергей Толмачев, Воронеж