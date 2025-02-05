ВСУ атаковали здание райадминистрации в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что минувшей ночью вооруженные силы Украины атаковали здание администрации Беловского района. Никто не пострадал.

В здании, которое расположено примерно в 30 км от границы с Украиной, выбиты окна и поврежден фасад. Также пострадал припаркованный у здания автомобиль. Александр Хинштейн порекомендовал жителям не возвращаться в приграничные районы.

Вчера, 4 февраля, украинский дрон атаковал электроподстанцию в городе Рыльске, повредив силовой кабель. В результате часть города и соседние с ним населенные пункты остались без света. К вечеру подачу электричества восстановили.

В Курской области с 6 августа идут бои с вооруженными силами Украины. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. С начала вторжения приграничные районы региона покинули более 150 тыс. человек. В середине декабря Александр Хинштейн заявил, что несколько населенных пунктов области в результате боев «снесены с лица земли».

Сергей Толмачев, Воронеж