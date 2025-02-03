Хинштейн: ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский дрон нанес удар по электроподстанции в Рыльске. В результате был поврежден силовой кабель, из-за чего электроснабжение города и нескольких прилегающих населенных пунктов прекратилось на некоторое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Для восстановления снабжения была направлена аварийная бригада, на место выехал врио министра ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин. Позднее, в 19:27 мск, господин Хинштейн сообщил, электроснабжение было полностью восстановлено.

Ранее губернатор Белгородской области писал об атаке ВСУ на белгородский хутор. В результате удара пострадали трое жителей.