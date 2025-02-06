Словакия начала получать российский газ через «Турецкий поток»

В Словакию начал поступать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» с 1 февраля. Его поставляет «Газпром экспорт», который заключил контракт до 2034 года с газовой компанией Slovensky plynarensky priemysel (SPP), рассказал глава SPP Войтех Ференц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам господина Ференца, транспортировать газ в дальнейшем возможно будет и через Украину. Для этого SPP создаст там дочернюю компанию и, таким образом, получит лицензию на транзит газа. Транспортировка топлива по «Турецкому потоку», сказал глава словацкой компании, обойдется государству дороже на €90 млн из-за высоких транзитных сборов, передает словацкая газета Dennik.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо грозился заблокировать финансовую помощь Украине, если она не возобновит поставки газа через свою территорию. Он отмечал, что решение будет зависеть от того, продолжится ли транзит газа вне зависимости от страны его происхождения.

Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение. Этот газ поставлялся, в частности, в Словакию.