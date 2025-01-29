Премьер Словакии Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от Евросовета

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может заблокировать финансовую помощь Украине от Евросовета, если президент Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию. По его словам, решение будет зависеть от того, пропустит ли Украина газ до Словакии, независимо от страны происхождения топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Если Зеленский не начнет транзит газа через Украину и не обеспечит поставку газа в Словакию, я воспользуюсь своим правом и проголосую против финансовой помощи Украине»,— сказал господин Фицо в видео на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение. Этот газ, помимо прочего, поставлялся в Словакию.

Еврокомиссия планирует продолжить переговоры с Украиной о поставках газа в Европу через украинскую территорию, привлекая к процессу Венгрию и Словакию. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар говорил, что обсуждения могут включать транзит газа из Азербайджана.