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Коммерсантъ FM
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Спецпредставителем Китая по европейским делам стал Лу Шае

Власти Китая назначили экс-посла КНР во Франции Лу Шае спецпредставителем по европейским делам. Об этом сегодня, 6 февраля, объявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. В апреле 2023 года Лу Шае заявлял, что Крым «изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине».

Лу Шае

Лу Шае

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лу Шае

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Китайское правительство назначило Лу Шае на смену У Хунбо в качестве своего специального представителя по европейским делам»,— сказал Го Цзякунь на брифинге сегодня, 6 февраля (цитата по ТАСС). Он назвал Лу Шае «опытным дипломатом, который знаком с ситуацией в Европе».

Пресс-секретарь также подчеркнул, что Лу Шае продолжит способствовать диалогу и сотрудничеству с Европой и «внесет вклад в стабильное и здоровое развитие отношений между Китаем и ЕС» (цитата по Reuters).

Весной прошлого года во Франции разгорелся скандал вокруг интервью Лу Шае французскому телеканалу LCI. В нем посол поставил под сомнение суверенитет республик бывшего СССР, заявив, что некоторые из них «не имеют действующего статуса в соответствии с международным правом, потому что не существует международного соглашения, реализующего их суверенный статус».

Слова Лу Шае тогда раскритиковали в дипведомствах стран Балтии и Украины, назвав замечания посла неприемлемыми. Позднее из канала посольства Китая во Франции в WeChat исчезла стенограмма интервью, обратило внимание агентство Bloomberg.

Подробнее об отношениях между Китаем и ЕС — в материале «Ъ» «Рост с поправкой на фрагментацию».

Анастасия Домбицкая

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