Директора управления капстроительства Верхней Пышмы арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директора Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексея Харламова, обвиняемого по п. «в» ч.5, ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размерах»). Он пробудет под стражей до 29 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Харламов

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Алексей Харламов

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

по данным СМИ, он был задержан в связи с тратами на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета. Якобы вместо дорогостоящего оборудования закупалось либо некачественное, либо бывшее в употреблении.

По данным «Ъ-Урал», его уголовное дело может быть связано с делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Накануне, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Николая Смирнова по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Мария Шараева