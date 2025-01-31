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обновлено 14:39

Директора управления капстроительства Верхней Пышмы арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директора Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексея Харламова, обвиняемого по п. «в» ч.5, ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размерах»). Он пробудет под стражей до 29 марта.

Алексей Харламов

Алексей Харламов

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Алексей Харламов

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

по данным СМИ, он был задержан в связи с тратами на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета. Якобы вместо дорогостоящего оборудования закупалось либо некачественное, либо бывшее в употреблении.

По данным «Ъ-Урал», его уголовное дело может быть связано с делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Накануне, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Николая Смирнова по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Мария Шараева

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