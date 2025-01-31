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Губернатор Петербурга Беглов рассказал о планах по строительству четырех новых мостов

Санкт-Петербург готовится к строительству четырех новых мостов. О планах по их возведению в эфире телеканала «78» рассказал губернатор города Александр Беглов.

«Планы реальные [по строительству четырех новых мостов]. Мы над ними работаем. Как пример — мост в составе Широтной магистрали скоростного движения»,— сообщил господин Беглов.

По словам губернатора, как только проект второго и последующих этапов ШМСД выйдет из экспертизы — сразу начнется подготовка к возведению моста в створе Зольной и Фаянсовой улиц.

Кроме того, уже есть проект Арсенального моста (в створе Арсенальной улицы и продолжения Таврической). Ново-Адмиралтейский мост должен соединить 16-19-ю линии В.О. с Английским проспектом (в месте его примыкания к набережной реки Мойки). Градоначальник отметил, что над промышленной зоной переправа будет проходить в эстакадном варианте.

Также речь идет о строительстве моста в Ленинградской области, в районе Отрадного. Его возведут в составе первого пускового участка КАД-2 (от Кузьмолово до трассы М-11 «Нева»).

Ранее губернатор Беглов сообщил, что в 2026 году Большой Смоленский мост будет готов к пропуску судов. На сегодняшний день работы идут на обоих берегах Невы. Так, на левом уже готовы 13 из 21 опоры транспортной развязки с проспектом Обуховской Обороны. В районе пересечения Коллонтай и Дальневосточного (на правом берегу Невы) начались работы по возведению фундаментов опор путепровода.

Дарья Астанина

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