Строительство нового терминала ярославского аэропорта начнется весной 2025 года

Новый пассажирский терминал ярославского аэропорта начнут строить весной 2025 года. Реализация проекта была обсуждена в Москве в рамках Международного форума «Транспорт России», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Строительство пассажирского терминала аэропорта Ярославль планируем начать весной следующего года. Строительство новых пассажирских и грузовых терминалов – часть глобального инвестпроекта. Открыть их планируем к 2027 году, параллельно выполним благоустройство территории»,— написал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкцию ярославского аэропорта «Туношна» профинансирует группа компаний «Аэрофьюэлз». Для выбора облика аэропорта был объявлен конкурс на создание проекта, победителем которого стало ООО «Архитектон», предложившее сделать аэропорт в форме кольца.

Алла Чижова