Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Строительство нового терминала ярославского аэропорта начнется весной 2025 года

Новый пассажирский терминал ярославского аэропорта начнут строить весной 2025 года. Реализация проекта была обсуждена в Москве в рамках Международного форума «Транспорт России», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Строительство пассажирского терминала аэропорта Ярославль планируем начать весной следующего года. Строительство новых пассажирских и грузовых терминалов – часть глобального инвестпроекта. Открыть их планируем к 2027 году, параллельно выполним благоустройство территории»,— написал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкцию ярославского аэропорта «Туношна» профинансирует группа компаний «Аэрофьюэлз». Для выбора облика аэропорта был объявлен конкурс на создание проекта, победителем которого стало ООО «Архитектон», предложившее сделать аэропорт в форме кольца.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...