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Коммерсантъ FM
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Сarlsberg получила около $320 млн за продажу российских активов

Датская Carlsberg Group опубликовала финансовый отчет за 2024 год, в котором раскрыла сумму денежного вознаграждения за продажу пивоваренной компании «Балтика» — 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн. По условиям сделки датская сторона лишилась прав на российский бизнес, но сохранила стопроцентное владение Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Azerbaijan.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сделка по продаже российского бизнеса была закрыта в декабре 2024 года. Покупателем выступило АО «ВГ Инвест». Сумма сделки до этого момента официально не раскрывалась, однако Reuters со ссылкой на источники писал, что она составила $320 млн, или 31,3 млрд руб. по текущему курсу ЦБ РФ. Это значительно ниже первоначальной оценки российского бизнеса Carlsberg, который сам холдинг оценивал в $1,06 млрд.

О планах покинуть российский рынок Carlsberg Group объявила в феврале 2022 года. Владельцы АО «ВГ Инвест» не раскрываются, его гендиректором является Егор Гусельников.

Подробности — в материале «Ъ» «Carlsberg вынесло из "Балтики"».

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