Силовики задержали уральского блогера Евгения Анисимова за возбуждение ненависти

Силовики задержали модератора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова из Екатеринбурга за распространение материалов экстремистской направленности. Как «Ъ-Урал» сообщил источник в силовых структурах, в отношении него возбуждено дело по ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

«Основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран»,— рассказал источник «Ъ-Урал». По его словам, сейчас с Евгением Анисимовым проводятся следственные действия.

Напомним, в апреле 2024 года Евгений Анисимов был задержан по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») и по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Причиной уголовного преследования стало расследование блогера о махинациях с земельными участками на территории Свердловской области и деятельности бизнесмена Богдана Новорока, который занимается строительным бизнесом. В основу обвинения легли два ролика, выпущенные на YouTube-канале «Прекрасная Россия». Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следователя об аресте Евгения Анисимова и назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мария Шараева