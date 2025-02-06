В отношении премьера Польши Туска начали расследование по делу о госперевороте

Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска и других высокопоставленных чиновников страны начато расследование по подозрению в организации государственного переворота. Заявление господина Свенчковского приводит Gazeta.pl.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«31 января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикерами сейма и сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, а также рядом судей, прокуроров и других лиц»,— сказал Богдан Свенчковский журналистам во время пресс-конференции.

Ситуацию прокомментировал сам Дональд Туск. На своей странице в соцсети Х он опубликовал видео, в котором играет в настольный теннис. На видео слышно, что некто говорит господину Туску, что лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает его виновным в государственном перевороте. «Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже»,— отвечает Дональд Туск со смехом, продолжая играть в настольный теннис. Публикация сопровождается словами «Государственный переворот» и смеющимся до слез смайликом.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что «мы имеем дело с целой серией неоднократных, грубых нарушений закона со стороны различных лиц, осуществляющих сегодня исполнительную власть». Он также отметил, что господин Свенчковский — очень опытный прокурор.

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