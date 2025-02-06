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Теннисист Медведев проиграл 92-й ракетке мира на турнире ATP в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире ATP-500 в нидерландском Роттердаме, не сумев пройти в четвертьфинал. В матче второго круга россиянин, занимающий 7-е место в рейтинге ATP, уступил итальянцу Маттиа Беллуччи, который находится на 92-й строке в списке.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Даниил Медведев

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Матч продолжался 2 часа 54 минуты и завершился со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. За выход в полуфинал 23-летний итальянец сразится с победителем встречи между представителем Греции Стефаносом Циципасом и Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Поражение для 28-летнего Даниила Медведева стало вторым подряд на турнирах ATP после неудачного выступления на на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в январе. Тогда он проиграл американцу Лёнеру Тьену в матче второго круга. После этого российский теннисист впервые с марта 2023 года покинул топ-5 рейтинга ATP.

О проигрыше Медведева — в материале «Ъ» «Жертвы второй сотни».

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