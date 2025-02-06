На складе пиротехники взорвалось не все

“Ъ” стали известны результаты экспертизы, проведенной по делу о взрыве на пиротехническом предприятии в Сергиевом Посаде, произошедшем в позапрошлом году и унесшем жизни девяти человек. По версии следствия, причиной ЧП стало ненадлежащее хранение пороха, а вот что конкретно вызвало взрыв мощностью около 400 кг в тротиловом эквиваленте, так и осталось неясным. При этом от катастрофических разрушений город спасло то обстоятельство, что чудом уцелели находившиеся на том же складе за кирпичной стенкой еще четыре тонны пороха.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (проспект Красной Армии, 212в), как рассказывал “Ъ”, произошел 9 августа 2023 года. Сдетонировал дымный ружейный порох, хранившийся на кирпичном складе, арендуемом компанией «Пиро-Росс». Погибли девять человек, еще более сотни были ранены. Повреждения получили 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело и быстро определился с основным фигурантом. Им стал основатель и технический директор некогда крупной пиротехнической подмосковной компании «Пиро-Росс» 70-летний Сергей Чанкаев. Ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), а Сергиево-Посадский горсуд отправил его в СИЗО.

Два новых обвиняемых в этом деле появились в конце 2024 года, когда были задержаны гендиректор ставшего правопреемником обанкротившегося весной 2023 года «Пиро-Росс» ООО «Залп» Александр Варенов и заместитель директора по производству этой фирмы Олег Юров. Последний по совместительству работал также контролером отдела технического контроля в «Пиро-Росс». Им предъявили аналогичное обвинение, а Басманный суд Москвы (дело к тому времени в свое производство забрал центральный аппарат СКР) отправил обоих под арест.

По версии следствия, к гибели людей и крупному материальному ущербу привело «игнорирование имеющихся на предприятии системных нарушений требований промышленной безопасности», о которых Сергею Чанкаеву и остальным фигурантам, как считают в СКР, было достоверно известно.

В ходе следствия была проведена взрывотехническая экспертиза. По данным источников “Ъ”, она так и не смогла установить, что конкретно стало причиной детонации примерно около тонны пороха. Зато, как стало известно “Ъ”, выяснилось, что в разделенном на две части кирпичном складском помещении на момент ЧП хранилось пять тонн дымного ружейного пороха: одна отдельно и еще четыре — в соседнем отсеке, через кирпичную стену. Причем первую привезли накануне происшествия с другого подмосковного склада. Несмотря на огромную мощность взрыва (около 400 тонн в тротиловом эквиваленте), четыре тонны пороха каким-то чудом не сдетонировали. В противном случае город могли ждать поистине катастрофические разрушения.

Сейчас фигуранты дела и их адвокаты знакомятся с материалами расследования, которые насчитывают 60 томов. Защитник господина Варенова комментировать ситуацию не стал. Адвокат Олега Юрова Андрей Гандзиошен выдвинутое против своего подзащитного обвинение назвал необоснованным и несостоятельным. По словам господина Гандзиошена, оно строится на том, что на Олега Юрова устным распоряжением Сергея Чанкаева якобы были возложены обязанности заместителя директора по производству ОАО «Пиро-Росс». При этом, по словам защитника, в деле говорится, что господин Юров лишь передал грузчикам распоряжение технического директора «Пиро-Росс» Чанкаева о том, куда именно складировать взорвавшуюся впоследствии тонну пороха. «Отмечу, что на тот момент фирма "Пиро-Росс" была признана банкротом, в ней было введено конкурсное управление, и Сергей Чанкаев в принципе не мог назначить Юрова на должность, фактически равную по уровню своей. Мой подзащитный настаивает, что его на нее не назначали и зарплату за эту работу он не получал»,— заявил “Ъ” адвокат Гандзиошен. Также защитник считает, что Олег Юров вообще не может являться субъектом преступления, поскольку соответствующие должностные обязанности, в том числе по обеспечению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, до него не доводились. «Кроме того, он не имел ни специальной подготовки, ни аттестации, ни допуска к указанным работам. С таким же успехом ответственность за произошедшее можно было бы возложить на производителя взорвавшегося пороха или на его изобретателя»,— добавил Андрей Гандзиошен.

Олег Рубникович