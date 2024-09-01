Губят людей салюты

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении Сергея Чанкаева, основателя и технического директора подмосковной компании «Пиро-Росс». Год назад на предприятии, выпускавшем профессиональные салютные установки и заряды к ним в том числе и по заказам Минобороны, из-за нарушения требований промышленной безопасности, произошел чудовищный взрыв. В результате ЧП погибли 9 и пострадали более 100 человек, были повреждены 1135 квартир и частных домов, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чанкаев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Сергей Чанкаев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На расследование ЧП в подмосковном Сергиевом Посаде у СКР ушло менее года. Трагедия произошла 9 августа 2023 года практически в самом центре города в 10:40 утра. Чудовищной силы взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) на проспекте Красной Армии, 212в, где уже много лет один из корпусов арендовала компания «Пиро-Росс». Мощность взрыва составила не менее 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Специалисты установили, что детонация произошла в складском помещении площадью 1,6 тыс. кв. м, где хранились профессиональные салютные установки и заряды к ним, а также около 4 т дымного ружейного пороха. Именно его ненадлежащее хранение, по версии следствия, и стало причиной трагедии. Более того, помещения, где находились порох и пиротехника, якобы вообще не были предназначены для складирования взрывоопасных веществ.

В результате взрыва, который слышал весь город, а столб дыма был виден за несколько километров от взорвавшегося склада, оказались повреждены 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств.

70-летнего предпринимателя Чанкаева задержали по горячим следам. Основанная им в 1994 году компания «Пиро-Росс», начинала с торговли фейерверками, но в 2000-х сама стала выпускать профессиональные салютные установки и заряды к ним. Среди заказчиков было и Министерство обороны РФ.

В последние годы фирма испытывала серьезные финансовые проблемы, приведшие в марте 2023 года к банкротству. Таким образом, полномочия гендиректора своей компании Сергей Чанкаев формально сложил еще 1 апреля, и они перешли к конкурсному управляющему Алексею Суворову, который и назначил экс-руководителя техническим директором «Пиро-Росс».

Именно в этом качестве господин Чанкаев регулярно приезжал на территорию ЗОМЗ. Был он там и в день ЧП.

Понапчалу ему инкриминировали нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

Однако после того, как выяснилось, что число погибших составило девять человек (восемь из них первое время числились пропавшими без вести), а более 100 получили травмы различной степени тяжести, обвинение переквалифицировали на более тяжкую ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Теперь фигуранту грозит не до пяти, а до семи лет лишения свободы.

Следствие установило, что к гибели людей и крупному материальному ущербу привело «игнорирование имеющихся на предприятии системных нарушений требований промышленной безопасности, о которых Сергею Чанкаеву было достоверно известно». Выдвинутая им прямо на месте происшествия версия о том, что причиной взрыва мог стать украинский беспилотник, рабочие якобы слышали характерный звук мотора, в ходе расследования не подтвердилась.

По данным «Ъ», сейчас обвиняемый, чья защита регулярно пытается добиться изменения ему меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую, знакомится с материалами уголовного дела. Получить комментарии адвоката Сергея Чанкаева «Ъ» не удалось.

Олег Рубникович