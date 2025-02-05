«Прежний собственник компании немедленно утрачивает возможность управлять ей»

Петр Ходыкин, бенефициар зерноторговой компании «Родные поля», обжалует в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Ростовской области об обращении активов компании в доход государства. Решение было принято по иску Генпрокуратуры 31 января и в законную силу еще не вступило. Однако арбитраж вынес постановление о немедленном исполнении решения. Что из этого следует, «Ъ-Ростов» пояснил советник юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Как установлено ч. 3 ст. 182 АПК РФ, арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным. Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, обращение решения к немедленному исполнению является исключительной мерой, принятие которой допускается в особых обстоятельствах, при наличии неопровержимых доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнения решения без его обращения к немедленному исполнению либо о причинении взыскателю значительного ущерба.

При этом все обстоятельства дела, по которому Арбитражным судом Ростовской области удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства 100% ООО “Родные поля”, в том числе те особые обстоятельства, которые положены в основу обращения решения к немедленному исполнению, станут известны широкой публике лишь косвенно, так как дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Однако это не первое подобное решение, вынесенное судами за недавний период. Например, к немедленному исполнению были обращены решения по “деприватизационным” искам прокуратуры в Приморском крае относительно спора о рыболовецких предприятиях и в Краснодарском крае по спору о машиностроительном предприятии в оборонном комплексе. В этих случаях обращение к немедленному исполнению было мотивировано необходимостью исключить причинение ущерба особо значимым публичным интересам в сфере сохранения и разумного использования морских биоресурсов и обеспечения импортозамещения в оборонной промышленности и использования по назначению критически важного для обороны страны производственного комплекса.

На практике обращение решения суда по «деприватизационному» иску прокурора к немедленному исполнению будет означать, что прежний собственник компании немедленно утрачивает возможность управлять ей, контроль перехватит государство, назначит единоличный исполнительный орган либо управляющую компанию, станет распоряжаться имуществом и деньгами. При этом нужно понимать, что часто по таким искам еще до вынесения решения суды на основании статей 90–93 АПК РФ принимают меры по обеспечению иска, то есть временные запреты, ограничения, имущественные аресты, которые не позволяют в период рассмотрения дела сменить руководителя, принять особо важные корпоративные и управленческие решения, вывести деньги и имущество.

Однако само по себе обращение решения к немедленному исполнению не означает ни его немедленного вступления в законную силу, ни исчезновения возможности его обжалования и полной или частичной отмены либо изменения. Для случаев отмены уже исполненного решения ст. 325 АПК РФ предусматривает механизм поворота исполнения — ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту».