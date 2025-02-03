Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бенефициар конфискованного зернотрейдера «Родные поля» обжалует решение суда

Петр Ходыкин, бенефициар холдинга «Родные поля» (до 2024 года — ООО «Торговый дом РИФ»), одного из крупнейших российских зернотрейдеров, сообщил «Ъ», что обжалует решение Арбитражного суда Ростовской области. 31 января, как сообщал «Ъ», арбитраж, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил активы холдинга в доход государства.

Слушания проходили в закрытом режиме, но «Ъ» выяснил, что надзорное ведомство добилось признания ничтожными ряда сделок, в результате которых 100% долей ООО «Родные поля» перешло под контроль Петра Ходыкина, а затем ЗПИФ «Логистик». Генпрокуратура, а потом и суд установили, что сделки были совершены в нарушение 57-го ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства». Свою позицию надзорное ведомство основывает на том, что Петр Ходыкин, помимо российского, имеет гражданство Федерации Сент-Китс и Невис. Кроме того, прокуратура усматривает в последней сделке признаки мнимости: передав активы ЗПИФ, Петр Ходыкин остался контролирующим лицом ООО «Родные поля».

Петр Ходыкин настаивает, что холдинг «Родные поля» не входил в перечень стратегически значимых хозяйствующих субъектов, а передача активов в состав ЗПИФ, находящегося под контролем Банка России, исключает наличие иностранного влияния, пояснил он «Ъ». По мнению ответчика, прокуратура не представила суду доказательств, подтверждающих стратегическую значимость предприятия в период передачи активов, а также наличие контроля иностранного капитала или нарушение государственных интересов, считает он. Отметим, что арбитраж, удовлетворив иск Генпрокуратуры, вынес постановление о немедленном исполнении своего решения.

Ирина Соболева, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...