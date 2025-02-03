Бенефициар конфискованного зернотрейдера «Родные поля» обжалует решение суда

Петр Ходыкин, бенефициар холдинга «Родные поля» (до 2024 года — ООО «Торговый дом РИФ»), одного из крупнейших российских зернотрейдеров, сообщил «Ъ», что обжалует решение Арбитражного суда Ростовской области. 31 января, как сообщал «Ъ», арбитраж, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил активы холдинга в доход государства.

Слушания проходили в закрытом режиме, но «Ъ» выяснил, что надзорное ведомство добилось признания ничтожными ряда сделок, в результате которых 100% долей ООО «Родные поля» перешло под контроль Петра Ходыкина, а затем ЗПИФ «Логистик». Генпрокуратура, а потом и суд установили, что сделки были совершены в нарушение 57-го ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства». Свою позицию надзорное ведомство основывает на том, что Петр Ходыкин, помимо российского, имеет гражданство Федерации Сент-Китс и Невис. Кроме того, прокуратура усматривает в последней сделке признаки мнимости: передав активы ЗПИФ, Петр Ходыкин остался контролирующим лицом ООО «Родные поля».

Петр Ходыкин настаивает, что холдинг «Родные поля» не входил в перечень стратегически значимых хозяйствующих субъектов, а передача активов в состав ЗПИФ, находящегося под контролем Банка России, исключает наличие иностранного влияния, пояснил он «Ъ». По мнению ответчика, прокуратура не представила суду доказательств, подтверждающих стратегическую значимость предприятия в период передачи активов, а также наличие контроля иностранного капитала или нарушение государственных интересов, считает он. Отметим, что арбитраж, удовлетворив иск Генпрокуратуры, вынес постановление о немедленном исполнении своего решения.

Ирина Соболева, Краснодар