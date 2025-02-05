Как менялись военные округа в России

В 1991 году в России было выделено восемь военных округов (ВО): Московский, Ленинградский, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Забайкальский, Дальневосточный и отдельно — Калининградский особый район.

В 1998 году был упразднен Забайкальский военный округ, а входящие в него территории вошли в состав Сибирского и Дальневосточного военных округов. Республика Коми из Приволжского перешла в подчинение Ленинградского ВО. В 2001 году два военных округа были объединены в один — Приволжско-Уральский.

1 декабря 2010 года в ходе военной реформы были созданы четыре военных округа и четыре объединенных стратегических командования (ОСК). Западный ВО со штабом в Санкт-Петербурге (бывшие Московский и Ленинградский военные округа, Северный и Балтийский флоты, 1-е командование ВВС и ПВО). Южный ВО со штабом в Ростове-на-Дону (Северо-Кавказский военный округ, Черноморский флот и Каспийская флотилия, 4-е командование ВВС и ПВО). Центральный ВО со штабом в Екатеринбурге (Приволжско-Уральский и часть Сибирского военного округа, 2-е командование ВВС и ПВО). Восточный ВО со штабом в Хабаровске (Дальневосточный ВО, Бурятия и Забайкальский край, Тихоокеанский флот, 3-е командование ВВС и ПВО).

В декабре 2014 года для защиты национальных интересов в Арктике из состава Западного военного округа в отдельное ОСК выведен Северный флот со штабом в Североморске. В 2019 году он получил статус военного округа.

В ноябре 2023 года из состава военных округов были выведены все флоты и Каспийская флотилия. Они были переподчинены главкому ВМФ России. Причиной для реформы министр обороны Сергей Шойгу называл внедрение «единого подхода к планированию применения и подготовке группировок ВМФ в современных условиях».

26 февраля 2024 года Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. Обоснованием для реформы стало вхождение в НАТО Финляндии и Швеции. Тем же документом в состав Южного ВО были включены территории, вошедшие в состав РФ в сентябре 2022 года.