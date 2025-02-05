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Россия придержит свинец

Экспорт металла снова ограничат

Россия снова вводит ограничения на экспорт необработанного свинца, а также содержащих металл отходов и лома: до 20 июня для вывоза за пределы ЕАЭС потребуется получать лицензию Минпромторга. Аналитики объясняют меру необходимостью борьбы с серыми сборщиками свинцового лома и потребностями оборонной промышленности. В 2022 году аналогичные ограничения привели к сокращению загрузки производителей свинца из вторичного сырья и переполнению складов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство РФ установило до 20 июня разрешительный порядок вывоза за пределы ЕАЭС необработанного свинца, а также отходов и лома, содержащих свинец, посредством лицензирования. Соответствующее постановление опубликовано 5 февраля, документ должен вступить в силу по истечении одного дня с даты официального опубликования.

Выдачей лицензий предприятиям и контролем за исполнением постановления будет заниматься Минпромторг. Причины ограничений в постановлении не указываются. “Ъ” направил запрос в Минпромторг.

В России нет собственного первичного производства свинца. Металл добывается путем переработки промышленных отходов, содержащих свинец, в основном отработавших свой срок аккумуляторов. Из вторичного сырья в РФ выпускается около 200 тыс. тонн свинца в год. Среди производителей — «Фрегат» и «Уралэлектромедь» (входит в УГМК). “Ъ” направил вопросы в компании.

На конец января свинец на Лондонской бирже металлов стоил $1,97 тыс. за тонну. Котировки находятся на многомесячных минимумах.

Сам свинец помимо аккумуляторов применяется в автомобильной промышленности, атомной энергетике и оборонной промышленности, в частности для производства пуль. Собственного производства аккумуляторов в России нет. «Вероятнее всего, ограничения коснутся серых сборщиков и экспортеров свинцового лома. Это около 15 тыс. тонн. А сами ограничения необходимы для пополнения запасов оборонной промышленности»,— полагает главный стратег УК «Вектор Капитал» Максим Худалов.

Аналогичные ограничения на вывоз свинца уже вводились в РФ в 2022 году. Тогда разрешительный порядок действовал с мая по ноябрь, загрузка мощностей резко упала, а на складах образовался профицит металла (см. “Ъ” от 7 июня 2022 года и от 6 июля 2022 года).

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В Минпромторге в том году поясняли, что лицензирование вводится с целью борьбы с нелегальными сборщиками и переработчиками опасных свинцовых отходов. По оценкам министерства, на серый сегмент рынка тогда приходилось около 3 тыс. тонн производства свинца в России. Эксперты же связывали ограничения с желанием правительства подстраховать оборонную промышленность от дефицита этого металла.

Полина Трифонова

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