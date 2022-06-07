России подложили свинца

1K 3 мин. ...

По данным “Ъ”, российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта. Европа недоступна из-за санкций, а наладить продажи по другим направлениям невозможно, поскольку Минпромторг до сих пор не выдал ни одной лицензии на экспорт. Внутренний спрос, который и раньше был ниже предложения, тоже упал после почти полной остановки автопрома. Склады на предприятиях в РФ уже переполнены, а загрузка некоторых заводов сократилась до 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев / ТАСС Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российские предприятия полностью остановили поставки необработанного свинца за рубеж после введения лицензирования экспорта. Правительство обязало заводы получать разовые лицензии на экспорт свинца с 16 мая до 15 ноября 2022 года. Однако Минпромторг, по информации “Ъ”, до сих пор не выдал ни одной лицензии и не пояснил компаниям, в какой срок появятся документы.

При этом экспорт в Евросоюз фактически остановлен еще в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля поставки из РФ в ЕС будут запрещены, согласно пятому пакету европейских санкций.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что сейчас «ведется работа по переориентации экспортных поставок в сторону Восточного региона», но не ответили на вопросы “Ъ” о причинах задержки выдачи лицензий.

Необработанный свинец в России производится из свинецсодержащих отходов, в частности, из старых свинцово-кислотных аккумуляторов (ОСКАБ). Чтобы получить разрешение на экспорт свинца, поставщик должен иметь лицензию на сбор, утилизацию, обработку и обезвреживание токсичных отходов второго класса опасности (к ним относится ОСКАБ).

В мае в правительстве утверждали, что у производителей «уже есть все необходимые документы» для получения лицензии. В Минпромторге сказали “Ъ”, что новые ограничения «позволят уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды» Однако ни один завод в РФ, даже имеющий лицензию на работу с такими отходами, не обладает лицензиями на все виды деятельности с ОСКАБ, поскольку каждое предприятие использует разные технологии, говорят собеседники “Ъ” в отрасли.

В правительстве также поясняли, что введение лицензирования экспорта «направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений», а в Минпромторге добавили, что мера позволит снизить цены внутри страны.

Ежегодно предприятия выпускают около 200 тыс. тонн свинца, около половины которого всегда уходило на экспорт. Однако дефицита свинца в стране в этом году не ожидается: после остановки автопрома спрос на сырье для аккумуляторных батарей, по информации “Ъ”, снизился почти вполовину.

Из-за остановки экспорта и падения спроса внутри страны на заводах уже скопились двухмесячные запасы свинца, а загрузка некоторых упала до 30% от мощности, говорят собеседники “Ъ”. Всего в РФ несколько десятков заводов выпускают свинец. Самые крупные — «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Фрегат», «Агроприбор» и УГМК. В компаниях не ответили на запросы “Ъ”.

В 2021 году из России было экспортировано 127,3 тыс. тонн необработанного свинца на сумму $260,2 млн, а доля России на мировом рынке необработанного металлического свинца составляет около 5–6%, говорит Анастасия Смольникова из ИПЕМ. По итогам 2021 года страны ЕС и Швейцария в совокупности обеспечили почти половину (47%) закупок российского необработанного свинца. В число крупных импортеров, не включенных в перечень «недружественных» стран, входят Турция (7,5% от суммарного экспорта необработанного свинца из РФ), Китай и Гонконг (4,2%), Сербия (1,9%), Белоруссия (1,8%), ОАЭ (1,6%), Таиланд (1,5%). По мнению Анастасии Смольниковой, наиболее перспективным направлением можно было бы назвать Китай, учитывая, что он импортирует почти 90% производимых в России свинцовых концентратов. Однако основные предприятия по производству свинца расположены в центральной части РФ, и при экспорте в Китай могут возникнуть проблемы с логистикой.

По мнению Сергея Гришунина из Национального рейтингового агентства, внутри страны нужно развивать производство свинцовых аккумуляторов, «поскольку все равно они ближайшие годы по емкости будут превосходить литий-ионные, а с учетом планов по развитию электрификации транспорта страна может столкнуться с дефицитом аккумуляторов». Развивать собственное производство аккумуляторов целесообразно, учитывая, что Россия в значительных объемах импортирует свинцовые аккумуляторы (в 2021 году импорт составил $594,3 млн), соглашается Анастасия Смольникова.

Хорошим решением проблемы могла бы стать и покупка свинца в государственный резерв, добавляет Сергей Гришунин, так как на это не потребуется много средств, а с ростом инфляционных процессов в мире в будущем партии металла можно будет поставлять в дружественные страны в обмен на оборудование.

Полина Смертина