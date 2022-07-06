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Россия остановила свинец

Крупнейший завод прервал работу

Как выяснил “Ъ”, остановился крупнейший в РФ завод по производству вторичного свинца — «Фрегат». Несколько других предприятий, по данным “Ъ”, готовятся к закрытию или уходят в ремонты. Причина — полное прекращение экспорта: за полтора месяца Минпромторг так и не выдал ни одной лицензии на вывоз металла. Власти боялись дефицита свинца для оборонной промышленности, считают аналитики, предлагая начать закупку металла в госрезерв для поддержки заводов.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Подмосковный завод «Фрегат» по производству вторичного свинца приостановил работу, рассказали источники “Ъ” и подтвердили в компании. Минпромторг до сих пор не выдал предприятию лицензию на экспорт свинца, а внутренний спрос на него крайне низкий. «Фрегат» ежегодно выпускает до 40 тыс. тонн свинца и сплавов, то есть около четверти всего объема производства этого металла в РФ. За пять месяцев 2022 года, по информации “Ъ”, завод выпустил около 17,5 тыс. тонн.

С 15 мая до 15 ноября производители свинца обязаны получать лицензию на экспорт необработанного металла. Требования исходно были избыточными, говорят собеседники “Ъ”: поставщик должен представить лицензию на сбор, утилизацию, обработку и обезвреживание старых свинцово-кислотных аккумуляторов ОСКАБ (сырье для производства свинца). Однако завод не может иметь лицензии сразу на все виды деятельности с ОСКАБ. Минпромторг хотел с помощью лицензирования побороть кустарных переработчиков ОСКАБ.

“Ъ” рассказывал о проблемах свинцовых заводов из-за остановки экспорта 7 июня. В тот же день Минпромторг сначала заявил об ошибках в заявлениях заводов, а потом опубликовал проект поправок к процедуре выдачи лицензий. Согласно документу, производителю свинца будет достаточно иметь лицензию только на один или несколько видов деятельности с ОСКАБ. Но соответствующее постановление правительства до сих пор не опубликовано. В Минпромторге не ответили на вопросы “Ъ”.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта»,— говорят в «Фрегате». Средняя списочная численность сотрудников завода — 227 человек, им выплачивают две трети оклада. Выручка ООО «Фрегат» в 2021 году составляла 7,54 млрд руб., прибыль — 99,7 млн руб. Всего в РФ несколько десятков заводов выпускают свинец, среди крупных, помимо «Фрегата»,— «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК. По словам источников “Ъ”, часть предприятий на грани полной остановки, некоторые ушли во внеплановый ремонт.

В России производится около 200 тыс. тонн вторичного свинца в год. Львиная доля свинца продается за рубеж, хотя на мировом рынке доля РФ — около 6%. По оценкам ИПЕМ, в 2021 году на экспорт ушло 127,3 тыс. тонн свинца, почти половину объема купили страны ЕС и Швейцария. По словам источников “Ъ”, ЕС не отказывался от российского металла, экспорт встал только из-за проблем с выдачей лицензий. Но, согласно пятому пакету санкций, ЕС запретит покупать российский свинец с 10 июля.

Минпромторг предлагал российским заводам искать новых партнеров среди дружественных стран, говорят собеседники “Ъ”. Однако без лицензии на экспорт и без понимания даты и объема поставки вести переговоры с новыми покупателями бессмысленно. Среди перспективных направлений — Турция (в 2021 году купила около 7,5% объема российского экспорта), Китай и Гонконг (4,2%), Сербия (1,9%).

Цены на свинец в мире падают: если в марте стоимость металла достигла рекорда в $2,5 тыс. за тонну, то теперь цена упала до $1,9 тыс., говорит Сергей Гришунин из НРА. По его мнению, запрет на экспорт свинца был вызван опасениями его дефицита на фоне отсутствия первичного производства металла в РФ после закрытия свинцового цеха во Владикавказе в 2018 году. Есть риск остаться без свинца, который активно используется в военном машиностроении и в патронной промышленности, считает Сергей Гришунин. Но сейчас на фоне низкого внутреннего спроса было бы корректным со стороны властей начать закупки металла в стратегический резерв, полагает аналитик, тем более что это не потребует значительных средств.

Полина Смертина

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