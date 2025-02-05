Автобусы ожидают инвестора

Правительство Нижегородской области намерено привлечь частного партнера-инвестора в пассажирские перевозки по регулярным маршрутам Нижнего Новгорода. Наиболее вероятный партнер АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) — транспортный холдинг «Ресурс групп». По словам губернатора Глеба Никитина, также рассматривается вопрос о возможной продаже акций НПАТ, чтобы частный инвестор смог приобрести часть автобусного предприятия. Глеб Никитин пообещал провести отбор среди компаний, желающих купить акции и управлять НПАТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Государственное АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ), в ведении которого находятся городские автобусы и три автопарка Нижнего Новгорода, может перейти под управление частной компании. Как выяснил «Ъ-Приволжье», в декабре 2024 года под председательством губернатора состоялось обсуждение условий корпоративного договора на управление НПАТ. Предполагается, что деятельностью государственного пассажирского предприятия будет управлять частный оператор. Он сможет выкупить 49% акций НПАТ, но контрольный пакет останется у правительства Нижегородской области. В дальнейшем компания-оператор сможет рассчитывать на часть прибыли от деятельности по перевозке пассажиров городскими автобусами.

Вероятно, договор управления готовится под брутто-контракты.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году областной бюджет начинает оплачивать транспортную работу пассажирских перевозчиков по километражу: на финансирование общественного транспорта запланировано порядка 11 млрд руб.

Одна заинтересованная в управлении частная компания уже есть. В правительственных совещаниях участвовал заместитель гендиректора ООО «Ресурс групп» Юрий Волков. В протоколе совещания говорится, что региональные власти поручили «Ресурс групп» проработать вопрос сокращения управленческих затрат НПАТ на общую сумму, сопоставимую с вознаграждением компании, которая будет управлять этим предприятием.

По официальным данным «Ресурс групп», это зарегистрированный в Москве транспортный холдинг, занимающийся, в частности, управлением пассажирскими перевозками. В 2022 году «Ресурс групп» начал обсуждать с нижегородскими чиновниками возможность участия в концессии по общественному транспорту. Представитель компании Юрий Волков ранее также участвовал в совещаниях в областном минтрансе по вопросу передачи 120 закупленных регионом электробусов из «Нижегородэлектротранса» в НПАТ.

Губернатор Глеб Никитин подтвердил «Ъ-Приволжье» намерение властей привлечь частного партнера и его вхождение в уставный капитал НПАТ. «Мы готовим размещение акций НПАТ для привлечения средств», — сообщил он. По словам главы региона, частные инвестиции необходимы для приобретения подвижного состава и его обновления без бюджетных вливаний. «Размещение акций предполагает привлечение управляющей компании, имеющей опыт работы в области перевозок, для установления показателей эффективности по снижению себестоимости километра пробега и повышению коэффициента выхода состава на линию. Будет проведен отбор инвестора с учетом опыта и финансовой устойчивости», — отметил губернатор.

Объявить открытый отбор управляющей компании в областном правительстве обещают в феврале.

В будущем под управление частного партнера могут попасть не только городские автопарки, но и электробусы с электродепо, которые так и не были переданы в распоряжение НПАТ. По данным „Ъ“, министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области было поручено начать реорганизацию госпредприятия «Нижегородэлектротранс» (НЭТ) в акционерное общество. Не исключено, что после акционирования НЭТ часть его акций также будет передана управляющей компании.

В ООО «Ресурс групп» не ответили на запрос «Ъ-Приволжье».

Привлечение частного партнера в нижегородском правительстве объясняют желанием повысить эффективность работы общественного транспорта. На длительное ожидание на остановках, переполненные автобусы, отмену или изменение некоторых городских маршрутов регулярно жалуются нижегородцы.

В минтрансе Нижегородской области традиционно объясняют эти проблемы острой нехваткой водителей общественного транспорта, характерной для всей России. По словам самих транспортников, оставшиеся водители могут заработать до 150 тыс. руб. в месяц, но при условии постоянных переработок. Региональные власти ранее заявляли, что после перевода общественного транспорта на брутто-контракты водители смогут в нормальном режиме зарабатывать до 120 тыс. руб.

Чиновники рассчитывают переманить на такие зарплаты водителей из других регионов и вернуть в НПАТ тех, кто ушел в частные компании.

Роман Кряжев