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Коммерсантъ FM
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Из «Русского стандарта» исключают иностранцев

Чем объясняется обращение Минфина в арбитражный суд

Иностранных акционеров производителя водки «Русский стандарт» предлагают ограничить. Минфин обратился в арбитражный суд с требованием приостановить корпоративные права зарубежных участников в компаниях «Руст Россия» и «Русский Стандарт Водка». С ноября 2024 года они входят в перечень экономически значимых организаций. Американской Roust Corporation принадлежит 91% в структуре «Русский Стандарт Водка», а кипрская Pasalba почти на 100% владеет компанией «Руст Россия».

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В сообщении пресс-службы Министерства финансов подчеркивается, что иностранные акционеры в условиях санкций препятствуют деятельности российских структур на отечественном рынке алкоголя. В случае удовлетворения иска эти трудности будут ликвидированы, отметил руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Иван Бабин: «Закон, направленный на защиту управления в значимых организациях, применяется в отношении ряда компаний, которые должны соответствовать определенным критериям. Есть требования по иностранному участию. Из юридических лиц, которые соответствуют критериям, формируется список, реестр, так скажем, значимых организаций. И в ряде случаев допускаются ограничения прав участия, прав управления иностранных лиц. Это случаи, когда зарубежная компания тем или иным образом препятствует деятельности.

Речь, в частности, может идти о непринятии каких-либо управленческих решений и другой форме вмешательства в деятельность. В такой ситуации есть перечень заявителей, к которым относятся российские бенефициары, так или иначе связанные с иностранным участником, но в силу санкционного давления или корпоративной структуры не имеющие возможности напрямую на ситуацию повлиять, и государственные органы, которые, со своей стороны, в виде обстоятельства препятствования деятельности могут подать соответствующие требования в суд».

«Дочек» признают экономически значимыми

Сейчас в перечне экономически значимых организаций 17 компаний. Для них существует упрощенный порядок выхода из зарубежной юрисдикции в отечественную. Примеры подобных кейсов привел партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Бывает, что лишение корпоративных прав осуществляется по заявлению российских акционеров, например, как в деле в отношении активов "Разреза Аршановского", а бывает — по иску государственных органов. Например, в 2024 году был активен Минпромторг: дела по компаниям "Мегаполис", Highland Gold и Х5.

Теперь в эту гонку лишения корпоративных прав иностранных участников вступил Минфин. Видимо, у него есть интересы в отношении компаний.

Перспективы удовлетворения этого иска, судя по устоявшейся судебной практике и нашей политической обстановке, очень высокие. Я не вижу шансов, что он не будет удовлетворен. В течение четырех-шести месяцев судебный процесс уже будет закончен».

Связи с экономически значимыми организациями не потребуют раскрытия

«Руст Россия» и «Русский Стандарт Водка» входят в группу компаний, которая объединяет финансовые и алкогольные активы Рустама Тарико. До 2016 года российский Forbes включал его в список 200 богатейших бизнесменов, его состояние оценивалось в $500 млн.

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Анна Кулецкая

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