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В Ижевске арестовали капитана полиции по делу о передаче сведений об умерших

Устиновский райсуд Ижевска заключил под стражу 40-летнего капитана полиции по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Обвиняемый и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Подсудимого арестовали на два месяца, до 4 апреля 2025 года.

Напомним, следствие считает, что обвиняемый в феврале-декабре 2024 года, являясь оперативным дежурным одного из отделом полиции в Ижевске, незаконно передавал представителю ритуальной организации сведения об умерших жителях города и адресах нахождения их тел. За это ему выплачивали 50 тыс. руб. ежемесячно.

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